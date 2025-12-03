- Дата публікації
Ексдружина Романа Сасанчина відповіла на закиди, що розлучила 3-річну доньку з батьком
Після розриву стосунків ексобраниця артиста разом із дитиною виїхала за кордон.
Ексдружина українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина відповіла на закиди, що розлучила доньку з батьком.
Після розриву з артистом блогерка Іванна разом з їхньою спільною дитиною – 3-річною Елізабет – виїхала за кордон, а саме до Польщі. Колишній обраниці музиканта закидають, що таким вчинком вона нібито розлучила доньку з батьком. Річ у тім, що Роман Сасанчин за кордон виїхати не може, оскільки в країні діє воєнний стан. Тим часом Іванна поки що повертатися з Польщі не планує.
Колишня дружина Романа Сасанчина відрізала, що зовсім не непокоїться з цього приводу. За словами Іванни, донька наразі перебуває в безпеці, а це для неї найголовніше. Проте ексдружина виконавця запевнила, що коли в Україні стане спокійніше, то Елізабет звичайно ж поїде до тата.
"Не гризе, бо Еліза зараз у безпеці і не потрібно холодними ночами спускатися до укриття. Як буде спокійніше – Еліза поїде до тата", - відрізала Іванна.
Нагадаємо, на початку вересня Роман та Іванна Сасанчини оголосили про розлучення. Колишнє подружжя виховує 3-річну доньку Елізабет. Іванна говорить, що вже повідомила дитині про розлучення батьків. Ексдружина виконавця зізналась, як їхня донька відреагувала на цю новину.