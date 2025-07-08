Ексдружина Розового остаточно відреклася від колишнього й показала розкішний подарунок для себе

Ольга Мерзлікіна та Віктор Розовий / © instagram.com/oliamerzlikina

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Колишня дружина зірки "Ліги Сміху" і ветерана Віктора Розового зробила заяву про свій новий етап життя.

У своєму фотоблогу блогерка та модель Ольга Мерзлікіна повідомила, що остаточно змінила всі документи після розлучення. Зокрема, позбулася прізвища колишнього чоловіка та повернула своє дівоче. Водночас дівчина закликала фанів більше не згадувати за екса.

"Змінила прізвище в документах і тут (в Instagram – прим. ред.) змінюю. Я Мерзлікіна. Прошу віднині не асоціювати мене жодним чином зі старим прізвищем, дякую", — написала Ольга.

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Ольга Мерзлікіна / © instagram.com/oliamerzlikina

Ба більше, незадовго перед цим модель похизувалася розкішним подарунком, який зробила сама для себе: "Я купила машинку. Перша важлива покупка в моєму житті, дуже хвилююче". Так, Мерзлікіна опублікувала новеньке авто та запропонувала підписникам вгадати марку. Майже одразу у коментарях написали, що це Nissan і почали хвилю привітань.

Ольга Мерзлікіна купила машину / © instagram.com/oliamerzlikina

Нісан. Вітаю з покупкою!

Вітаю! Хай файно їздить, ти велика молодчинка

Дуже крута машина, цей Nissan топовий

Нагадаємо, нещодавно шоумен Віктор Розовий розкрив подробиці їхнього скандального розлучення з Ольгою та як вони поділили майно.