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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

Ексдружина Розового остаточно відреклася від колишнього й показала розкішний подарунок для себе

Нову сторінку життя модель почала рішуче.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ольга Мерзлікіна та Віктор Розовий

Ольга Мерзлікіна та Віктор Розовий / © instagram.com/oliamerzlikina

Колишня дружина зірки "Ліги Сміху" і ветерана Віктора Розового зробила заяву про свій новий етап життя.

У своєму фотоблогу блогерка та модель Ольга Мерзлікіна повідомила, що остаточно змінила всі документи після розлучення. Зокрема, позбулася прізвища колишнього чоловіка та повернула своє дівоче. Водночас дівчина закликала фанів більше не згадувати за екса.

"Змінила прізвище в документах і тут (в Instagram – прим. ред.) змінюю. Я Мерзлікіна. Прошу віднині не асоціювати мене жодним чином зі старим прізвищем, дякую", — написала Ольга.

Ольга Мерзлікіна / © instagram.com/oliamerzlikina

Ольга Мерзлікіна / © instagram.com/oliamerzlikina

Ба більше, незадовго перед цим модель похизувалася розкішним подарунком, який зробила сама для себе: "Я купила машинку. Перша важлива покупка в моєму житті, дуже хвилююче". Так, Мерзлікіна опублікувала новеньке авто та запропонувала підписникам вгадати марку. Майже одразу у коментарях написали, що це Nissan і почали хвилю привітань.

Ольга Мерзлікіна купила машину / © instagram.com/oliamerzlikina

Ольга Мерзлікіна купила машину / © instagram.com/oliamerzlikina

  • Нісан. Вітаю з покупкою!

  • Вітаю! Хай файно їздить, ти велика молодчинка

  • Дуже крута машина, цей Nissan топовий

Нагадаємо, нещодавно шоумен Віктор Розовий розкрив подробиці їхнього скандального розлучення з Ольгою та як вони поділили майно.

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Дата публікації
Кількість переглядів
165
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