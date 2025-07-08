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- Гламур
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Ексдружина Розового остаточно відреклася від колишнього й показала розкішний подарунок для себе
Нову сторінку життя модель почала рішуче.
Колишня дружина зірки "Ліги Сміху" і ветерана Віктора Розового зробила заяву про свій новий етап життя.
У своєму фотоблогу блогерка та модель Ольга Мерзлікіна повідомила, що остаточно змінила всі документи після розлучення. Зокрема, позбулася прізвища колишнього чоловіка та повернула своє дівоче. Водночас дівчина закликала фанів більше не згадувати за екса.
"Змінила прізвище в документах і тут (в Instagram – прим. ред.) змінюю. Я Мерзлікіна. Прошу віднині не асоціювати мене жодним чином зі старим прізвищем, дякую", — написала Ольга.
Ба більше, незадовго перед цим модель похизувалася розкішним подарунком, який зробила сама для себе: "Я купила машинку. Перша важлива покупка в моєму житті, дуже хвилююче". Так, Мерзлікіна опублікувала новеньке авто та запропонувала підписникам вгадати марку. Майже одразу у коментарях написали, що це Nissan і почали хвилю привітань.
Нісан. Вітаю з покупкою!
Вітаю! Хай файно їздить, ти велика молодчинка
Дуже крута машина, цей Nissan топовий
Нагадаємо, нещодавно шоумен Віктор Розовий розкрив подробиці їхнього скандального розлучення з Ольгою та як вони поділили майно.