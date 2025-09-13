Ексдружина Розового відповіла на закиди про купівлю машини з грошей на реабілітацію: "Звернувся банк"

Ольга Мерзлікіна та Віктор Розовий / © скриншот з відео

Реклама

Колишня дружина українського коміка та ветерана війни Віктора Розового — Ольга Мерзлікіна — вперше відверто розповіла, що сталося з коштами, які українці донатили на лікування її колишнього чоловіка.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній вона прокоментувала скандальні заяви ексчоловіка та пояснила, куди насправді пішли гроші. За словами Ольги, вона ще до розлучення перерахувала Розовому залишок коштів. І водночас додала, що не бере відповідальність, з яких саме джерел Віктор виплатив їй 500 тисяч гривень моральної компенсації. Мерзлікіна наголосила, що Розовий мав стабільний дохід як медійна особа, отримував державні виплати за службу та працював.

"Я повернула гроші, які я збирала до копійки. Мене не цікавило, звідки він візьме 500 тисяч. Бо цілий рік йому надходили виплати від держави по 130 тис. грн. Він працював ведучим, редактором. У нього є хороші заощадження. І які кошти він переказав мені — я не знаю, бо це було з його особистого рахунку. Це його відповідальність. Мені дуже шкода, якщо він переказав ці гроші з банки, з якої ми збирали на його реабілітацію. Я йому скинула кошти, які лишилися на банці, та яким чином він розпоряджався ними — його проблеми. Мені кошти він переказав пізніше. Ми 13 років разом і я ніколи нічого не просила. І у момент розлучення, коли він мені плюнув у лице, то це найменше, що він міг зробити", — наголосила Ольга.

Реклама

Ольга Мерзлікіна / © скриншот з відео

Вона підкреслила, що зібрані донати були використані за призначенням — на лікування та реабілітацію. Хоча Віктор проходив частину терапії безкоштовно у Феофанії, додатково доводилося купувати дорогі медикаменти, ортези, спеціальне обладнання та оплачувати роботу медиків. Крім того, частина була спрямована на допомогу побратимам коміка. До того ж, за словами блогерки, все це вже перевірив банк.

"Зібрані кошти йшли на реабілітацію: додаткові медикаменти, прилади, ортези, крісло колісне, додаткова робота з реабілітологами, масажисти. Він два місяці реабілітувався у платному центрі. Але кошти були й на допомогу побратимам, які його врятували. Є всі докази. І це були теж великі суми. На побратимів пішло два з копійками мільйони гривень. Я цей рік не вела бухгалтерський облік, а доглядала за чоловіком. До мене звернувся банк з фінмоніторингом із запитом надати звітність по використання коштів. І вони відповіли, що вони не мають претензій", — зізналася Мерзлікіна.

Ольга Мерзлікіна / © скриншот з відео

Ексдружина ветерана також відреагувала на його закиди про нібито купівлю авто за зібрані донати на реабілітацію. Вона пояснила, що мала власні заощадження, які збирала роками, і витратила на машину небагато. А гроші, які отримала від Віктора, йдуть на покриття її витрат на здоров’я та оренду житла.

"Він не має доказів. Звідки він знає, за які кошти я купила машину. Він не знає, що пів свого життя я накопичувала кошти. І я її купила за 20 чи 15 тис. доларів. Це менші суми. Він знав, що я буду купляти недорогу машину. І ці кошти, які він мені дав, у мене є. Так, я плачу квартиру за них, поправляю ментальне здоров'я, де дуже багато роботи, жіноче здоров'я, шлунок. Це найменше, що він міг мені заплатити", — додала колишня зірки.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Віктора Розового публічно злила його фото зі зрадами.