Ексдружина Розового вперше відреагувала на скандальне інтерв'ю і дорікнула Раміні за брехню

Віктор Розовий, Раміна Есхакзай та Ольга Мерзлікіна

Ексдружина гумориста Віктора Розового відреагувала на його скандальне інтерв'ю ведучій Раміні Есхакзай.

Довкола випуску здійнявся шквал гейту. Віктора Розового розкритикували за оприлюднення подробиць інтимного життя з колишньою дружиною. Дісталося й Раміні Есхакзай за публікацію інтерв'ю, хоч вона й запевняє, його випуск погодили. Колишня дружина Віктора Розового – Ольга Мерзлікіна – теж виклала свою позицію.

Реакція колишньої дружини Віктора Розового на інтерв'ю і що не так зі словами Раміни Есхакзай, що Ольга Мерзлікіна "була проінформована і просила не редагувати першу версію"

Після виходу скандального інтерв'ю дісталося й Раміні Есхакзай. Однак ведуча запевнила, що і гість, і його мама, і психотерапевт, і навіть бригада, де він служив, віддивилися випуск і дали згоду на публікацію. На що інтерв'юерці дорікнули, що вона запитала про це у всіх, окрім його ексдружини. Але Раміна заявила, що Ольга Мерзлікіна була проінформована і просила не редагувати першу версію, де Розовий безсоромно видає подробиці їхнього інтимного життя.

"Жінка теж була проінформована і просила не редагувати першу версію, яку я просила у Віктора все-таки підредагувати, бо деталі інтимного життя та оціночні судження про колишню дружину - зайві емоції. Чи будуть ще питання?" – відповіла Раміна.

Допис Раміни Есхакзай / © instagram.com/raminalalala

На це відреагувала Ольга Мерзлікіна. Вона заявила, що не бачила інтерв'ю перед його публікацією. Раміна надіслала випуск Ользі вже тоді, коли він був на її YouTube-каналі. Щоправда, Мерзлікіна не встигла подивитися, адже випуск вже був видалений. Раміна пояснила це тим, що "Розовий визнав свою неправоту та попросив внести зміни". На що Мерзлікіна їй відповіла, що не перемонтовувала б інтерв'ю вже після його виходу, мовляв, так би дізналися справжнє обличчя гумориста. За її словами, Розовий прийняв рішення про редагування нібито тому, що злякався критики. Мерзлікіна наголосила, що її слова "не редагувати" стосувалися саме того, щоб не видаляти першу версію, яка вже вийшла, адже вона переконана, що це має вигляд, як спроба виправдати Розового. Натомість перед публікацією випуску в неї згоди не запитували. У доказ Ольга показала листування з Раміною.

"Мені ніхто не давав переглядати відео напередодні публікації, я нічого не просила інтерв'юверку, відтак просила б відображати дійсну інформацію зокрема авторку. Я не бачила відео, знала лише уже про факт його видалення та посил авторки, що причина – прибрати якісь "оціночні судження" з боку Розового В.I. Моя позиція щодо підчищання інтерв'ю ексчоловіка уже після негативу в коментарях викладена авторці, для мене це спроба "прикрасити і виправдати". Такого я не толерую. Проте саме факту прохань з мого боку не редагувати того, чого я не бачила - не було", - прокоментувала Ольга.

Допис Ольги Мерзлікіної / © instagram.com/oliamerzlikina

Відповідь Ольги Мерзлікіної на заяву Віктора Розового, що він переказав їй пів мільйона з коштів, що збирали йому на реабілітацію

В інтерв'ю Віктор Розовий заявив, що виплатив колишній дружині пів мільйона з тих коштів, які йому збирали на реабілітацію. Мовляв, у договорі про їхнє розлучення містився пункт про моральну компенсацію. За словами Розового, таких коштів він не мав, тож виплатив з донатів на його реабілітацію.

"Тоді був рік після мого поранення, виплати закінчилися. Я міг розраховувати лише на 30 тисяч гривень на місяць. На той момент, коли вона принесла цей договір, у мене не було грошей. Я їй сказав, що немає таких грошей. Вона мені скинула з моєї реабілітації. Я сказав, що ці можу скинути, вона на це погодилася. Вона охарактеризувала це, що їй потрібні гроші для того, щоб рік жити в Києві і поправити ментальне здоров'я після моїх зрад. Але за ці гроші вона купила машину", - стверджує шоумен.

Ольга Мерзлікіна прокоментувала це. Жінка говорить, що кошти їй надійшли з приватного банківського рахунку Віктора Розового, а де саме він їх взяв, за її словами, вже його відповідальність.

Допис Ольги Мерзлікіної / © instagram.com/oliamerzlikina

"Кошти, які мені надійшли за договором - надіслані з приватного банківського рахунку Розового В.I. Яке їхнє походження (його власні заощадження, зарплата з "Ліги сміху" чи військова за цей рік, чи це кошти з банки, які були на той момент на його рахунку) - особиста відповідальність Розового В.I.", - відповіла Мерзлікіна.

Також Ольга показала підписаний ними договір. Там йшлося, що всі кошти, зібрані на його лікування, витрачалися лише з його згодою. Також саме з ним було узгоджено суму залишку, яка врешті була переказана на його банківський рахунок.

Договір, який підписали Ольга Мерзлікіна та Віктор Розовий / © instagram.com/oliamerzlikina

Нагадаємо, Віктор Розовий дав скандальне інтерв'ю Раміні Есхакзай. У випуску він видав подробиці інтимного життя з дружиною, яке його не влаштовувало, а також розповів про свої зради. У Мережі одразу ж здійнявся шквал критики. Врешті, інтерв'ю видалили, але згодом знову опублікували вже без інтимних подробиць.