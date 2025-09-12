Ексдружина Розового зізналася, як вперше дізналась про його зради і чому одразу не йшла

Ольга Мерзлікіна та Віктор Розовий

Ексдружина гумориста Віктора Розового — Ольга Мерзлікіна — дала інтерв’ю Маші Єфросиніній і вперше чесно розповіла про випадки зрад у шлюбі.

Ольга пригадала їхні стосунки від самого початку, проте найбільше акцентувала увагу на періоді, коли пара почала жити разом, а згодом одружилася. Вона зазначила, що підозри у зраді з’явилися ще задовго до того, як Віктор мобілізувався. Спершу це були “невинні” прогулянки з подругами, а згодом ситуація ставала дедалі гіршою.

За словами Мерзлікіної, перші підозри виникли приблизно 2018 року, саме в той час, коли Розовий був на піку своєї популярності в “Лізі сміху” і на нього звертала увагу велика кількість дівчат. Тоді почали надходити повідомлення в особисті чати чоловіка. Ба більше, одного разу ексдружина ледь не заскочила його за зрадою — вона побачила відповідне повідомлення від незнайомки в соцмережах Віктора. Після цього у пари почастішали конфлікти, і вони розійшлися приблизно на два роки.

Проте 2020-го вони знову почали зустрічатися. На думку Ольги, тоді вона була в “рожевих окулярах”, а кохання до колишнього закривало очі на всі негаразди. Однак час минав швидко, і незабаром почалося повномасштабне вторгнення. На початку війни Віктор відвіз Ольгу до Львова, а сам вирішив мобілізуватися. Того ж року він освідчився ексдружині, але обручка виявилася завеликою. Ольга сприйняла це як один із поганих знаків, але однаково погодилася стати його дружиною.

Віктор Розовий і його колишня дружина Ольга Мерзлікіна / © instagram.com/oliamerzlikina

У березні 2024 року пара одружилася і відсвяткувала це триденним весіллям. Як розповіла Ольга в інтерв’ю Маші Єфросиніній, тоді почали з’являтися перші тривожні “дзвіночки”. Наступного дня після свята Віктор запропонував підписати шлюбний контракт, а на запитання: “Навіщо?” відповідав, що обом так буде краще і спокійніше, переконуючи, що Ольга нічого не втратить.

Уже наступного дня вона отримала повідомлення нібито від ексдружини Розового, з якою він був у той час, коли пара жила разом. Подруга Мерзлікіної запевняла, що це посилання на спільне гумористичне шоу, проте Ольгу це не заспокоїло. З часом повідомлення ставали дедалі частішими і розкривали все більше деталей.

Коли вона розповіла про це Вікторові, він одразу почав її заспокоювати, запевняючи, що це брехня і вигадка заздрісної жінки.

“Ми з ним виходили близько двадцяти разів поговорити, щоб не влаштовувати сцену перед друзями. Він щиро переконував мене, що це якась божевільна жінка, яка хоче зруйнувати наш шлюб. Водночас на ньому не було видно його справжніх емоцій. Йому було дуже страшно”, — зазначила Ольга.

Згодом Віктор розповів усе своїй мамі, яка намагалася переконати його, а потім і Ольгу, що навіть якщо щось було, то нічого страшного, використовуючи аргументи про сусіда-зрадника та щасливе спільне подружнє життя.

Зазначимо, що Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна одружилися навесні 2024 року. Вже у травні 2025-го стало відомо про їхнє розлучення. Мерзлікіна зазначила, що причиною цього стали зради чоловіка. Раніше Віктор Розовий дав інтерв'ю Раміні Есхакзай, де розкрив свій бік історії. Однак гуморист розлютив відвертими розповідями про інтимні подробиці та причини зрад.