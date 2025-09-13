Ексдружина Розового "злила" його інтимні фото зі зрадами й викрила брехню: "Хотіла затоптати ногами"

Ольга Мерзлікіна і Віктор Розовий / © скриншот з відео

Реклама

Ексдружина гумориста Віктора Розового — Ольга Мерзлікіна — публічно навела докази зрад зірки, через які розлучилася з ним після 13 років стосунків.

На такий крок блогерка пішла свідомо через недотримання Віктором умов договору, який вони підписали під час розриву шлюбу про нерозголошення будь-яких подробиць. У результаті Ольга прийшла на інтерв'ю до Маші Єфросиніної та надала їй справжні фотодокази його зрад. Вона зазначила, що комік ще від початку реабілітації був дуже стурбований приватністю свого телефону та постійно вимагав віддати його під власний контроль.

Врешті, Мерзлікіна виявила, що це було неспроста. У галереї Розового вона віднайшла низку пікантних фото з його зрадами. На кадрах помітно, як зірка фотографувався з різними жінками до та після інтиму.

Реклама

Ольга Мерзлікіна та Віктор Розовий з коханкою / © скриншот з відео

Віктор Розовий з коханками / © скриншот з відео

"Я сідаю, беру його телефон і чомусь мене потягнуло зайти до галереї. Бачу там приховані. Я заходжу і у мене зникає земля з-під ніг. Там купу скриншотів з сайтів знайомств, соцмереж дівчат, фото з голими дівчатами. Наприклад, він сидить з голою дівчиною та фоткає себе у дзеркалі. Фото після інтиму, де він лежить у ліжку та фоткає дівчину. Це все відбулося до й під час війни. І тоді мене поранило. Хотілося затоптати ногами", — пригадала Ольга.

Водночас колишня дружина Розового спростувала його слова, що вона нібито відмовлялася приїздити до нього під час його служби на різних локаціях й, мовляв, це послугувало однією з причин зрад. Як доказ вона надала фото, які разом з коміком робила під час їхніх щомісячних регулярних зустрічей.

"Ми бачилися майже кожного місяця. Людина говорить, що у неї не було інтиму два роки. Ми бачилися регулярно. Він приїздив до Львова, я йому допомагала з амуніцією. Або ще до Києва. Ми їздили з ним до Італії, до Буковелю. Близькість була. У мене навіть є квиток, коли я мала їхати до Краматорська, але він потім сказав, що приїде до Львова", — зізналася ексдружина коміка.

Ольга Мерзлікіна і Віктор Розовий / © скриншот з відео

Ольга Мерзлікіна і Віктор Розовий / © скриншот з відео

Ольга Мерзлікіна і Віктор Розовий / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно нова обраниця Віктора Розового зробила заяву про їхні стосунки з ним та чи була вона "розлучницею".