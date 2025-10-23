ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2187
Час на прочитання
1 хв

Ексдружина Сасанчина через два місяці після розлучення натякнула на новий роман: "Є спілкування"

Іванна також розповіла про спільне виховання доньки з музикантом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Роман Сасанчин і його колишня дружина Іванна

Колишня дружина українського співака і переможця «Голосу країни» Романа Сасанчина заговорила про зміни в особистому житті після розлучення, про яке стало відомо на початку вересня.

На своїй сторінці в Instagram Іванна дала відповіді на найцікавіші запитання. У своїх відповідях вона зачепила тему нових романів. Так, після розриву шестирічних стосунків з музикантом блогерка неоднозначно висловилася про нових обранців. Зокрема, не вдаючись у подробиці, у сториз вона написала, що у неї «є спілкування».

Сторіз Іванни Сасанчиної / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Крім того, блогерка розповіла про її з Романом спільну доньку Елізабет. За словами Іванни, дівчинка зараз сумує за татом, проживаюч за кордоном. Тим не менш, колишнє подружжя спілкується між собою не лише про виховання Елізабет, але й час від часу ділиться справами.

«Спілкуємося щодо Елізи. Інколи запитуємо як справи одне в одного», — зазначила Іванна.

Сторіз Іванни Сасанчиної / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Зазначимо, стосунки пари тривали протягом шести років, три з яких — Іванна та Роман Сасанчинии були у шлюбі. За цей час у них народилася донька Елізабет. Після розриву блогерка з дівчинкою виїхала до Польщі, а музикант продовжує розивати кар’єру в Україні.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна висловлася про свого чоловіка Тимура та як зараз минає його служба в ЗСУ.

