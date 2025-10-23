- Дата публікації
Ексдружина Сасанчина через два місяці після розлучення натякнула на новий роман: "Є спілкування"
Іванна також розповіла про спільне виховання доньки з музикантом.
Колишня дружина українського співака і переможця «Голосу країни» Романа Сасанчина заговорила про зміни в особистому житті після розлучення, про яке стало відомо на початку вересня.
На своїй сторінці в Instagram Іванна дала відповіді на найцікавіші запитання. У своїх відповідях вона зачепила тему нових романів. Так, після розриву шестирічних стосунків з музикантом блогерка неоднозначно висловилася про нових обранців. Зокрема, не вдаючись у подробиці, у сториз вона написала, що у неї «є спілкування».
Крім того, блогерка розповіла про її з Романом спільну доньку Елізабет. За словами Іванни, дівчинка зараз сумує за татом, проживаюч за кордоном. Тим не менш, колишнє подружжя спілкується між собою не лише про виховання Елізабет, але й час від часу ділиться справами.
«Спілкуємося щодо Елізи. Інколи запитуємо як справи одне в одного», — зазначила Іванна.
Зазначимо, стосунки пари тривали протягом шести років, три з яких — Іванна та Роман Сасанчинии були у шлюбі. За цей час у них народилася донька Елізабет. Після розриву блогерка з дівчинкою виїхала до Польщі, а музикант продовжує розивати кар’єру в Україні.
