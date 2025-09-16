Ексдружина Сасанчина після розлучення пожалілася на шахраїв: співак відреагував

Роман Сасанчин, його ексдружина Іванна

Колишня дружина музиканта Романа Сасанчина стала жертвою шахраїв.

Так, Іванна поділилася, що невідомі зламали її особисту сторінку в Instagram і видалили її. Блогерка зізналася, що засмутилася, адже на профілі зберігалося багато цінних спогадів. Проте все ж Іванна вирішила не здаватися і створила новий акаунт, який символічно пов’язала з початком нового періоду у своєму житті.

"Трохи мені сумно за основною сторінкою! І якась к*зл*на професійно зламала її, а я просто нічого не можу зробити. Тому підіймаю цю з чистого листа", — написала Іванна зі створеного нещодавно акаунта.

Сторіз Іванни Сасанчин

Тим часом Роман теж надав розголосу прикрому інциденту й публічно підтримав свою колишню дружину. Так, він зробив репост фото Іванни з їхньою донечкою Елізабет та звернувся до підписників.

"Нова сторінка Іванки. Якщо хтось стежив, і кому було цікаво, переходьте сюди, оскільки стара сторінка у неї, на жаль, більше не актуальна", — написав Сасанчин.

Сторіз Романа Сасанчина

Нагадаємо, Роман Сасанчин заявив про розлучення зі старшою на три роки дружиною Іванною на початку вересня. Редакція сайту ТСН.ua зібрала найцікавішу інформацію про шлюб артиста, кризи та втрати дітей у стосунках — про все це за посиланням.