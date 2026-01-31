Ексдружина Сасанчина розкрила, з ким житиме їхня 4-річна донька та як вони поділили опіку над нею

Роман Сасанчин із колишньою дружиною та донькою / © instagram.com/sasanchyn_official

Колишня дружина українського співака та переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина — Іванна — розсекретила, з ким після розлучення житиме їхня 4-річна донька та як вони поділили опіку над нею.

Хоч подружжя й прийняло рішення розлучитися, але їх об'єднує спільна дитина. Наразі 4-річна Елізабет разом із мамою проживає в Польщі, тоді як Роман Сасанчин перебуває в Києві. Іванна в Instagram-stories говорить, що донька поки буде поруч із нею. Зокрема, дівчинка ще зовсім маленька, і їй буде тяжко на тривалий час розлучатися з мамою. Окрім того, в Україні нині часто бувають обстріли, вимикають електроенергію, опалення, тож в цілях безпеки Іванна теж залишає доньку в Польщі. Проте колишня дружина артиста запевнила, що Елізабет підросте і їздитиме до тата.

"Надалі Еліза залишається зі мною. Це зрозуміло, бо Еліза від самого малечку дуже прив'язана до мене. Вона мамина доця. Так, вона безперечно любить свого тата дуже сильно, але Еліза мамина. Їй важливо, щоб біля неї була мама. Вона подорослішає, і я думаю, що через пів року або рік вона чудово буде залишатися з Романом чи зі мною. Вона буде сама обирати, де хоче бути. Зараз поки вона зі мною, оскільки в Романа зараз небезпечно, холодно, бо світло вимикають, обстріли. Ми прийняли рішення, що вона зараз зі мною. А в подальшому вона буде в нього на літні канікули і зимові", - прокоментувала Іванна.

До речі, колишня дружина Романа Сасанчина також запевнила, що жодним чином не перешкоджатиме спілкуванню доньки з батьком, а навпаки – лише за те, аби вони проводили час разом. Проте наразі через відстань це неможливо організувати.

"Я не розлучила дитину з татом, я тільки за, щоб вони бачились. Ви навіть уявити цього не можете, як я цього хочу. Якби він був десь ближче, то так і було б. А зараз відстань…", - запевнила Іванна.

Нагадаємо, нещодавно колишню дружину Романа Сасанчина запідозрили в руйнуванні чужої родини. Іванна вже відповіла на ці закиди.