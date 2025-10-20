ТСН у соціальних мережах

Ексдружина Сасанчина розповіла про свій стан після розлучення: "Вечори закінчувалися сльозами"

Хоч Іванна й була ініціаторкою розриву, але, схоже, їй це далося доволі тяжко.

Віра Хмельницька
Ексдружина українського співака та переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина розповіла про свій стан після їхнього розлучення.

Хоч ініціаторкою розриву була саме Іванна, але їй це далося теж доволі тяжко. Колишня обраниця музиканта говорить, що тривалий час почувалася далеко не найкращим чином, а її вечори закінчувалися сльозами.

Врешті, Іванна змогла пережити цей болісний досвід. Колишня дружина артиста говорить, що час дійсно допомагає, окрім того, люди поруч – найкраща підтримка.

"Був тривалий період, коли вечори закінчувалися сльозами. Навіть тиждень тому здавалося, що це ніколи не мине. Але сьогодні я відчуваю: усе це позаду. І винагорода за пройдені випробування – справді найприємніша . Час лікує, люди допомагають", - поділилась Іванна.

Зазначимо, на початку вересня стало відомо, що Роман Сасанчин розлучається з дружиною, з якою протягом шести років перебував в стосунках, три з яких – у шлюбі. У колишнього подружжя є спільна донька Елізабет. Що стало причиною їхнього розлучення, точно не відомо. Раніше Сасанчин говорив, що на це рішення вплинуло багато факторів. Тим не менш, колишнє подружжя запевняло, що річ не в комусь третьому.

До речі, після розлучення Роман Сасанчин здійснив свою давню мрію. Артист вирішив не відкладати життя на потім.

