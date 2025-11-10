Колишня дружина Сасанчина розкрила свого нового бойфренда: "Закохалася по самі вуха"

Колишня дружина Романа Сасанчина — Іванна / © instagram.com/annavi_i

Колишня дружина українського співака і переможця «Голосу країни» Романа Сасанчина — блогерка Іванна — вперше відверто розповіла про нове кохання.

Після того, як сам артист нещодавно засвітив фото зі своєю новою дівчиною, Іванна теж вирішила відкритися перед підписниками й зізналася, що знову щаслива. Вона закликала юзерів не заважати щастю інших та просто радіти за них.

«Я закохалася по самі вуха. Не судіть, просто кохайте і дозволяйте собі бути коханими», — написала дівчина в Instagram.

Іванна зізналася, що нові стосунки змінили її внутрішній стан. Ба більше, за словами знаменитості, вони подарували спокій, якого раніше Іванна не відчувала. Також блогерка вперше розсекретила більше інформації про свого бойфренда. Так, стало відомо, що коханий Іванни — 32-річний українець.

«Про нові стосунки трошки розповім. Я не знаю, як саме, але йому вдається передати мені свій спокій. Я ще ніколи не почувалася настільки врівноваженою й впевненою в тому, що, щоб не сталося, все точно буде добре. Він українець, йому 32 — це питання досить поширене в моєму діректі», — зауважила ексобраниця музиканта.

Сториз ексдружини Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Скільки часу пара разом і як саме вони познайомилися, Іванна не розповіла. Відомо, що зі своїм колишнім чоловіком, співаком Романом Сасанчиним, вона була у стосунках близько шести років. У пари є спільна донька Елізабет, якій зараз три роки.

Нагадаємо, нещодавно Роман Сасанчин відреагував на натяки колишньої дружини щодо його нібито зрад. Артист заявив, що Іванна просто намагається привернути до себе увагу та розповів, як насправді ставиться до неї.