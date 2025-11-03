Ексдружина Сасанчина вперше після розлучення показала нового бойфренда та поцілунки з ним

Роман Сасанчин і його колишня дружина

Колишня дружина українського співака і переможця «Голосу країни» Романа Сасанчина після заяви про новий роман вперше показала свого коханого.

Так, Іванна після розлучення з музикантом почала зустрічатися із загадковим хлопцем. У фотоблогу вона спочатку підігрівала інтерес до особистого життя згадками про присутність у її житті коханого, а потім вперше засвітила його. На кадрах закохані палко цілуються під дощем. Блогерка зізналася, що саме така погода стала для неї символом початку нового етапу життя поруч з новим обранцем.

«Кажуть, дощ змиває все зайве, залишаючи тільки справжнє. Якщо поцілунок під дощем — назавжди, тоді перевіримо це», — висловила свої почуття колишня дружина артиста та показала їхнє миле листування.

Іванна Сасанчина з новим бойфрендом / © instagram.com/annavi_sasanchyn

До слова, про бойфренда Іванни відомо доволі мало. Та зараз ексдружина Сасанчина з їхньою донькою проживають у Польщі. Тож, ймовірно, саме там блогерка зустріла нове кохання. Раніше вона ділилася, що має плани з’їхатися з обранцем і жити втрьох разом.

Цікаво, що днями Роман Сасанчин також показав свою нову кохану, з якою закрутив роман після розлучення з Іванною. До слова, колишнє подружжя зізнається, що вже остаточно відпустило одне одного, але інколи спілкується на теми виховання маленької донечки.