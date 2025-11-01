ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2076
Час на прочитання
1 хв

Ексдружина Сасанчина закрутила новий роман і зізналась, як співак на це відреагував

Пара оголосила про розлучення на початку вересня. Нині ж Іванна зізналась, що більше не самотня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Роман Сасанчин та його колишня дружина

Роман Сасанчин та його колишня дружина

Колишня дружина українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина підтвердила, що закрутила новий роман.

Про це вона розповіла у своєму Instagram. Так, після розлучення з Сасанчиним підписники Іванни намагаються дізнатися хоча б якісь подробиці. Та на тему розриву з виконавцем вона не говорить. Натомість колишня дружина Сасанчина підтвердила, що більше не самотня. Зокрема, в Іванни є новий обранець.

"З часом так (будемо жити разом). Сподіваюся, вони (новий обранець та її донька) подружаться", - поділилась Іванна.

Колишня дружина Романа Сасанчина з їхньою донькою / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Колишня дружина Романа Сасанчина з їхньою донькою / © instagram.com/annavi_sasanchyn

До речі, колишня дружина Сасанчина також висловилась про його реакцію на її нові стосунки. Зокрема, за словами Іванни, жодних ревнощів немає, адже їхні зі співаком шляхи розійшлися, і вони це розуміють. Також вона говорить, що рада за колишнього чоловіка, тож сподівається й від нього такої ж реакції.

"У кожного є своє життя. Ніхто нікого не ревнує. Я рада за нього і думаю, що він за мене також", - підсумувала колишня обраниця артиста.

Колишня дружина Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Колишня дружина Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Зазначимо, Роман Саманчин перебував у шлюбі з Іванною протягом трьох років. Колишнє подружжя виховує спільну доньку Елізабет, якій 30 грудня виповниться вже чотири роки.

Нагадаємо, Іванна й раніше натякала, що вже не самотня. Також вона зізнавалась, чи підтримує спілкування з Романом Сасанчиним.

Дата публікації
Кількість переглядів
2076
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie