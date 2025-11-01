Ексдружина Сасанчина закрутила новий роман і зізналась, як співак на це відреагував

Роман Сасанчин та його колишня дружина

Колишня дружина українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина підтвердила, що закрутила новий роман.

Про це вона розповіла у своєму Instagram. Так, після розлучення з Сасанчиним підписники Іванни намагаються дізнатися хоча б якісь подробиці. Та на тему розриву з виконавцем вона не говорить. Натомість колишня дружина Сасанчина підтвердила, що більше не самотня. Зокрема, в Іванни є новий обранець.

"З часом так (будемо жити разом). Сподіваюся, вони (новий обранець та її донька) подружаться", - поділилась Іванна.

Колишня дружина Романа Сасанчина з їхньою донькою / © instagram.com/annavi_sasanchyn

До речі, колишня дружина Сасанчина також висловилась про його реакцію на її нові стосунки. Зокрема, за словами Іванни, жодних ревнощів немає, адже їхні зі співаком шляхи розійшлися, і вони це розуміють. Також вона говорить, що рада за колишнього чоловіка, тож сподівається й від нього такої ж реакції.

"У кожного є своє життя. Ніхто нікого не ревнує. Я рада за нього і думаю, що він за мене також", - підсумувала колишня обраниця артиста.

Колишня дружина Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Зазначимо, Роман Саманчин перебував у шлюбі з Іванною протягом трьох років. Колишнє подружжя виховує спільну доньку Елізабет, якій 30 грудня виповниться вже чотири роки.

Нагадаємо, Іванна й раніше натякала, що вже не самотня. Також вона зізнавалась, чи підтримує спілкування з Романом Сасанчиним.