Ексдружина Сасанчина здивувала причинами розлучення й які між ними стосунки зараз: "Відбулися вчинки"

Роман Сасанчин і його колишня дружина Іванна

Розлучення музиканта Романа Сасанчина збирає довкола ще більше інтриги шанувальників.

Цього разу ексдружина артиста Іванна Сасанчин поділилася власним баченням причин розриву шлюбу. За словами блогерки, її змусили піти від Романа його певні "вчинки". Вона не стала вдаватися в подробиці й зазначила, що уникатиме таких тем задля майбутнього їхньої спільної доньки Елізабет. І додала, що музикант насправді чудовий батько.

Іванна Сасанчин з донькою / © instagram.com/annavi_sasanchyn

"Моє кохання до нього було сильне, але відбулись вчинки, через які воно згасло. Виносити причину я не буду, бо я не хочу, щоб це колись побачила Еліза. Одне скажу — він найкращий тато для своєї доньки. Вірю, що ми знайдемо сили зробити все, щоб вона була щаслива, а це вже питання часу", — написала Іванна.

Щоправда, колишня Сасанчина додала ще одну цікаву деталь. Вона зізналася, що перед розлученням вона усвідомила, що їй "спокійніше бути на відстані, ніж поряд". Крім того, Іванна відреагувала на нещодавню неоднозначну реакцію Романа на припущення, що нібито вона зустріла "іншого". Блогерка вкотре спростувала це: "Це тільки його думка і він має на неї право. Я перед ним була чесною до останнього. Він це знає".

