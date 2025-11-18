Ексдружина Сасанчина зізналась, як повідомила 3-річній доньці про розлучення і якою була її реакція

Роман Сасанчин та його колишня дружина

Ексдружина українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина — блогерка Іванна — зізналась, як повідомила доньці про їхнє розлучення.

Так, пара оголосила про розрив на початку вересня. Тим не менш, експодружжя поєднує їхня спільна донька Елізабет. Хоч дівчинці усього три рочки, але Іванна проговорила з нею розлучення. Вона пояснила доньці, що батьки більше не житимуть разом, але при тому вони обидва її безмежно люблять.

"Коли ми розійшлись з Романом я сказала їй, що мама і тато більше не житимуть разом, що так інколи трапляється, але це ніколи не змінить нашого ставлення до неї. Ми однаково сильно її любимо і завжди будемо любити", - поділилась Іванна.

Допис колишньої дружини Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_i

До речі, у колишньої дружини Романа Сасанчина після їхнього розриву вже з'явився новий бойфренд. Як пригадує Іванна, про це вона теж розповіла доньці. Поки що блогерка не знайомила його з Елізабет, але зробить це, коли дівчинка буде готовою. Також Іванна пояснювала доньці, що це не заміна тата.

"Коли в мене з'явився хлопець, я пояснила їй, що є інший чоловік, якого я полюбила. І коли вона буде готова, я познайомлю їх, щоб вони могли подружитися. Я також сказала, що він не буде її татом - для неї він буде другом. На що вона відповіла - ага, добре", - пригадала Іванна.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Романа Сасанчина розповіла про свого нового бойфренда. Блогерка розкрила про нього декілька деталей.