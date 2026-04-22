Ексдружина Ступки поскандалила з його мамою і пригрозила компроматом на їхню родину: "До нас не лізь"

Дмитро Ступка та Поліна Логунова / © instagram.com/stupka777

Блогерка та стилістка Поліна Логунова поскандалила з мамою свого колишнього чоловіка, актора Дмитра Ступки.

Сталося це після інтерв'ю ексдружини артиста для YouTube-каналу "Вершиленко & Co". Зокрема, у розмові з ведучою Поліна Логунова торкнулась теми розлучення. Колишня дружина Дмитра Ступки запевнила, що їй є що сказати, що повністю знищить репутацію артиста. Ба більше, це торкнеться не лише його, але й родини актора. Проте Поліна Логунова вирішила тримати всі скандальні подробиці їхніх стосунків у таємниці. Блогерка зазначила, що робить це не заради Ступки чи себе, а саме спільної доньки. Логунова не хоче, аби скандали відображались на ній.

"Якщо я почну розповідати, його авторитет у медійному полі постраждає сильно, тому я навіть не починатиму. Через емоції та образи від думає, що це моя провина. Ми навіть не починатимемо, це не в його користь. Наші стосунки та той бруд, який ми можемо публічно виливати одне на одного, - це відзначиться на моїй доньці. Якби у нас не було спільної дитини, йому б був пи*дець. Якщо я відкрию рота – піде вся слава про його сім'ю. Я рота відкривати не буду, бо в мене є донька. Я захищаю її, а не його і не себе. Сказати мені є багато чого, але я не буду", - говорить блогерка.

Дмитро Ступка, Поліна Логунова та їхня донька

Інтерв'ю Поліни Логунової, схоже, подивилась мама Дмитра Ступки – Тетяна Капліна. Ба більше, вона навіть залишила коментар із критикою. Принаймні, Поліна Логунова стверджує саме так. У коментарях нібито мама Дмитра Ступки заявила, що його колишня дружина зіпсувала життя й собі, й дитині.

Поліна Логунова не втрималась. Вона різко звернулась до мами свого колишнього чоловіка та заявила, що онучку та більше не побачить

"Таню, ти дитини моєї не побачиш більше. Я тобі дала шанс бути нормальною, але горбатого лише могила виправить. Успіхів! Більше до нас не лізь", - звернулась до колишньої свекрухи блогерка.

Нагадаємо, раніше Поліна Логунова розкрила, що стало справжньою причиною її розлучення з Дмитром Ступкою. До слова, подружжя прожило в шлюбі від 2016 року до 2022-го та виховує спільну доньку Богдану.