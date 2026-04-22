ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
391
Час на прочитання
2 хв

Ексдружина Ступки поскандалила з його мамою і пригрозила компроматом на їхню родину: "До нас не лізь"

Поліна Логунова різко звернулась до своєї свекрухи.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Дмитро Ступка та Поліна Логунова

Дмитро Ступка та Поліна Логунова

Блогерка та стилістка Поліна Логунова поскандалила з мамою свого колишнього чоловіка, актора Дмитра Ступки.

Сталося це після інтерв'ю ексдружини артиста для YouTube-каналу "Вершиленко & Co". Зокрема, у розмові з ведучою Поліна Логунова торкнулась теми розлучення. Колишня дружина Дмитра Ступки запевнила, що їй є що сказати, що повністю знищить репутацію артиста. Ба більше, це торкнеться не лише його, але й родини актора. Проте Поліна Логунова вирішила тримати всі скандальні подробиці їхніх стосунків у таємниці. Блогерка зазначила, що робить це не заради Ступки чи себе, а саме спільної доньки. Логунова не хоче, аби скандали відображались на ній.

"Якщо я почну розповідати, його авторитет у медійному полі постраждає сильно, тому я навіть не починатиму. Через емоції та образи від думає, що це моя провина. Ми навіть не починатимемо, це не в його користь. Наші стосунки та той бруд, який ми можемо публічно виливати одне на одного, - це відзначиться на моїй доньці. Якби у нас не було спільної дитини, йому б був пи*дець. Якщо я відкрию рота – піде вся слава про його сім'ю. Я рота відкривати не буду, бо в мене є донька. Я захищаю її, а не його і не себе. Сказати мені є багато чого, але я не буду", - говорить блогерка.

Дмитро Ступка, Поліна Логунова та їхня донька

Дмитро Ступка, Поліна Логунова та їхня донька

Інтерв'ю Поліни Логунової, схоже, подивилась мама Дмитра Ступки – Тетяна Капліна. Ба більше, вона навіть залишила коментар із критикою. Принаймні, Поліна Логунова стверджує саме так. У коментарях нібито мама Дмитра Ступки заявила, що його колишня дружина зіпсувала життя й собі, й дитині.

Поліна Логунова не втрималась. Вона різко звернулась до мами свого колишнього чоловіка та заявила, що онучку та більше не побачить

"Таню, ти дитини моєї не побачиш більше. Я тобі дала шанс бути нормальною, але горбатого лише могила виправить. Успіхів! Більше до нас не лізь", - звернулась до колишньої свекрухи блогерка.

Нагадаємо, раніше Поліна Логунова розкрила, що стало справжньою причиною її розлучення з Дмитром Ступкою. До слова, подружжя прожило в шлюбі від 2016 року до 2022-го та виховує спільну доньку Богдану.

Дата публікації
Кількість переглядів
391
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie