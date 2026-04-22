Ексдружина Ступки розкрила справжню причину їхнього розлучення і як на це вплинув переїзд до США

Дмитро Ступка та Поліна Логунова / © instagram.com/stupka777

Блогерка і стилістка Поліна Логунова розкрила справжню причину розлучення з актором Дмитром Ступкою.

Подружжя оголосило про розрив навесні 2022 року. Поліна Логунова на YouTube-каналі "Вершиленко & Co" зізнається, що не останню роль в цьому зіграв переїзд до США. Зокрема, парі було достатньо тяжко. У них виникали проблеми з коштами, які швидко закінчувались. Окрім того, знайти роботу було не так і легко. Також доводилось адаптовуватися під кардинально нові умови в чужій країні. Це все впливало на стосунки пари.

"У Діми скільки було – не знаю, у мене було 100 тисяч. Дуже швидко почали танути. Першого місяця було близько мінус 10 тисяч. За чотири місяці моїх грошей пішло 30 тисяч доларів. Ми шукали роботу. Діма підпрацьовував, де міг, шукав серед своїх друзів. Це все дуже тяжко, бо ти дізнаєшся систему, банки, школу – все це разом", - говорить Логунова.

Дмитро Ступка, Поліна Логунова та їхня донька Богдана / © instagram.com/stupka777

Колишня дружина Ступки поділилась, що в Америці проблеми з коштами лише посилились. На тлі цього всього актор зневірився. Логунова говорить, що підтримувала чоловіка, але він не реагував на її слова. Врешті, всі проблеми накопичились, що й призвело до розлучення.

"Тут це посилилось теж, бо він дуже сильно зневірився. Я людина, яка завжди іншу підтримає. Мені, напевно, хотілося б, щоб на мою підтримку відповідали: "Так, ти маєш рацію, я зараз сльози витру, все буде добре". І щоб щось робили, бо встати та піти вперед – це теж дія. І так дуже тяжко, і так багато негативу", - додала колишня дружина артиста.

Зазначимо, Дмитро Ступка та Поліна Логунова прожили в шлюбі від 2016-го до 2022 року. У колишнього подружжя є спільна донька Богдана, якій 8 років. Актор довго не сумував на самоті. Він закрутив новий роман із обраницею Юлією. Нещодавно пара святкувала річницю стосунків, і з нагоди свята артист показав їхні солодкі поцілунки на тлі гір.