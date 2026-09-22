Ексдружина Ступки вийшла заміж у легендарному місці, де одружувалися Брюс Вілліс та Демі Мур

Поліна Логунова з нареченим / © instagram.com/polinalogunova

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Українська телеведуча, ексдружина Дмитра Ступки, Поліна Логунова вдруге вийшла заміж — весілля з американцем Джорджем відбулося у знаменитій капличці Лас-Вегаса.

Про важливу подію Логунова розповіла своїм підписникам в Instagram. Вона показала весільний образ і кадр із місця церемонії. Для шлюбу пара обрала одну з найвідоміших капличок Лас-Вегаса — Little White Chapel. Це місце десятиліттями приваблює закоханих з усього світу. За час існування каплички тут одружилися сотні тисяч пар. Серед них були й знаменитості світового масштабу.

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Особливого символізму цій локації додає її історія: свого часу тут обмінювалися обітницями Брюс Вілліс і Демі Мур, Френк Сінатра та Міа Фарро, Пол Ньюман і Джоан Вудвард, а також Дженніфер Лопес і Бен Аффлек.

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Своє рішення одружитися саме в цьому місці Поліна Логунова підкреслила романтичним підписом до світлини:

«Вийшла заміж у Лас-Вегасі.У місці, де легенди говорили „Я згодна“», — написала під фото Поліна.

Поліна Логунова / © instagram.com/polinalogunova

На опублікованому фото телеведуча позувала у весільній сукні на тлі знаменитої білої каплички. Таким чином вона вперше публічно підтвердила свій шлюб із Джорджем і показала атмосферу особливого дня.

Little White Chapel є однією з візитівок весільного Лас-Вегаса. Серед відомих пар, які свого часу обрали цю локацію для церемонії, також називають Майкла Джордана та Джуаніту Ваной, Брітні Спірс і Джейсона Александера, Джуді Гарланд і Майка Херрона, а також Джоан Коллінз і Пітера Холма.

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Нагадаємо, нещодавно прихильники засумнівалися в справжності весілля Поліни Логунової.

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