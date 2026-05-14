Ексдружина Темляка на тлі скандального розриву з актором заговорила про нові стосунки

Анастасія Нестерко та Костянтин Темляк

Зірка серіалу «Прикордонники», акторка Анастасія Нестеренко вперше відверто заговорила про розлучення з колегою Костянтином Темляком, який нещодавно був у центрі скандалу через насильницькі дії, та чесно відповіла на питання про особисте життя.

Артистка підтвердила, що саме вона поставила крапку в шлюбі. Про особисте акторка довго мовчала й не поспішала виносити зміни в життя на широкий загал. Лише після публікації емоційного відео в TikTok у Мережі активно заговорили про її розрив із Темляком. За словами Нестеренко, вона чудово розуміла, що ролик викличе хвилю обговорень, хоча вкладала у нього дещо інший сенс. Водночас знаменитість наголосила: коментувати подробиці розлучення детально не планує. Нині акторка вже близько восьми місяців перебуває сама та, схоже, комфортно почувається у новому етапі життя.

«Вийшла, і слава Богу. Ось так скажу. Не буду коментувати», — коротко висловилася Анастасія на YouTube-каналі Марічки Падалко.

Артистка також зізналася, що після розриву багато речей у її повсякденні фактично не змінилися. Через службу Темляка вона тривалий час жила сама, тож до самостійності звикла давно. Зараз Нестеренко дозволяє собі легкість у спілкуванні, флірт і побачення, але серйозних намірів поки не має. Ба більше, думка про новий шлюб наразі її не приваблює.

«Мені подобається фліртувати. Мені подобається ось це відчуття, що я нікому нічого не винна. Ось ця легкість мені дуже подобається», — поділилася акторка.

Зазначимо, Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк познайомилися під час роботи над четвертим сезоном серіалу «Кріпосна». Їхній роман розпочався у 2023 році, а вже в серпні 2024-го пара офіційно одружилася у Харкові. Пізніше Темляк долучився до батальйону ударних безпілотників «Ахіллес» у складі 92-ї ОШБр.

