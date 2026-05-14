Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
2 хв

Ексдружина Темляка на тлі скандального розриву з актором заговорила про нові стосунки

Анастасія Нестеренко зробила відверту заяву про особисте життя.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Анастасія Нестерко та Костянтин Темляк

Зірка серіалу «Прикордонники», акторка Анастасія Нестеренко вперше відверто заговорила про розлучення з колегою Костянтином Темляком, який нещодавно був у центрі скандалу через насильницькі дії, та чесно відповіла на питання про особисте життя.

Артистка підтвердила, що саме вона поставила крапку в шлюбі. Про особисте акторка довго мовчала й не поспішала виносити зміни в життя на широкий загал. Лише після публікації емоційного відео в TikTok у Мережі активно заговорили про її розрив із Темляком. За словами Нестеренко, вона чудово розуміла, що ролик викличе хвилю обговорень, хоча вкладала у нього дещо інший сенс. Водночас знаменитість наголосила: коментувати подробиці розлучення детально не планує. Нині акторка вже близько восьми місяців перебуває сама та, схоже, комфортно почувається у новому етапі життя.

«Вийшла, і слава Богу. Ось так скажу. Не буду коментувати», — коротко висловилася Анастасія на YouTube-каналі Марічки Падалко.

Анастасія Нестеренко

Артистка також зізналася, що після розриву багато речей у її повсякденні фактично не змінилися. Через службу Темляка вона тривалий час жила сама, тож до самостійності звикла давно. Зараз Нестеренко дозволяє собі легкість у спілкуванні, флірт і побачення, але серйозних намірів поки не має. Ба більше, думка про новий шлюб наразі її не приваблює.

«Мені подобається фліртувати. Мені подобається ось це відчуття, що я нікому нічого не винна. Ось ця легкість мені дуже подобається», — поділилася акторка.

Зазначимо, Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк познайомилися під час роботи над четвертим сезоном серіалу «Кріпосна». Їхній роман розпочався у 2023 році, а вже в серпні 2024-го пара офіційно одружилася у Харкові. Пізніше Темляк долучився до батальйону ударних безпілотників «Ахіллес» у складі 92-ї ОШБр.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Нестеренко на тлі звинувачень Темляка в насильстві розповіла, як пережила правду про колишнього чоловіка.

