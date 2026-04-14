Ексдружина Темляка на тлі звинувачень актора в насильстві вперше розкрила статус їхніх стосунків

Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк

Акторка Анастасія Нестеренко вперше публічно підтвердила розрив із Костянтином Темляком після хвилі звинувачень його в насильстві, що сколихнули Мережу.

Про зміни в особистому житті вона заговорила не безпосередньо, а через особисту рефлексію. У короткому відео в соцмережі TikTok акторка поділилася внутрішніми висновками, які сформувалися вже після розставання. Її слова стали опосередкованим, але цілком зрозумілим підтвердженням крапки в стосунках. Водночас вона уникнула деталей конфлікту, зосередившись на власних відчуттях. Такий тон лише підсилив інтерес аудиторії до сказаного.

«Я зрозуміла, що колишній чоловік задовольняв мою потребу в подарунках і увазі, тому що я сама собі цього не дозволяю. Я не закриваю цю свою потребу сама. Можливо, я сумую не за ним, не за нашими стосунками, не за собою поруч з ним, а саме за цією своєю закритою потребою», — заявила Анастасія.

На тлі цих слів особливо гостро сприймається контекст подій, що передували розриву. У серпні 2025 року ім’я Темляка опинилося в центрі гучного скандалу — у публічному просторі пролунали звинувачення в домашньому насильстві та розбещенні неповнолітніх. Саме після цього в Мережі почали ширитися припущення про кризу в їхньому шлюбі, які згодом отримали підтвердження.

Водночас Нестеренко окремо підкреслювала, що у межах їхніх стосунків не стикалася з фізичним чи емоційним насильством. Вона визнає: найбільш болісним стало не саме розставання, а усвідомлення нових фактів про людину поруч.

Пара офіційно узаконила стосунки в серпні 2024 року в Харкові. Ще раніше, навесні того ж року, Темляк долучився до лав ЗСУ. Вони іноді з’являлися разом у соцмережах і навіть взяли участь у спільному відео на пісню «З якого ти поверху неба?», однак після скандалу цей матеріал зник із публічного доступу.

Зазначимо, інформаційна хвиля довкола Темляка піднялася влітку 2025 року. Тоді у відкритому просторі з’явилися серйозні звинувачення, які спричинили широкий резонанс і поставили під сумнів його публічний образ. Саме після цього особисте життя пари опинилося під пильною увагою.

