Ексдружина Темляка на тлі звинувачень актора в насильстві вперше розкрила статус їхніх стосунків
Акторка публічно прокоментувала особисте життя та розповіла, як пережила правду про Костянтина.
Акторка Анастасія Нестеренко вперше публічно підтвердила розрив із Костянтином Темляком після хвилі звинувачень його в насильстві, що сколихнули Мережу.
Про зміни в особистому житті вона заговорила не безпосередньо, а через особисту рефлексію. У короткому відео в соцмережі TikTok акторка поділилася внутрішніми висновками, які сформувалися вже після розставання. Її слова стали опосередкованим, але цілком зрозумілим підтвердженням крапки в стосунках. Водночас вона уникнула деталей конфлікту, зосередившись на власних відчуттях. Такий тон лише підсилив інтерес аудиторії до сказаного.
«Я зрозуміла, що колишній чоловік задовольняв мою потребу в подарунках і увазі, тому що я сама собі цього не дозволяю. Я не закриваю цю свою потребу сама. Можливо, я сумую не за ним, не за нашими стосунками, не за собою поруч з ним, а саме за цією своєю закритою потребою», — заявила Анастасія.
На тлі цих слів особливо гостро сприймається контекст подій, що передували розриву. У серпні 2025 року ім’я Темляка опинилося в центрі гучного скандалу — у публічному просторі пролунали звинувачення в домашньому насильстві та розбещенні неповнолітніх. Саме після цього в Мережі почали ширитися припущення про кризу в їхньому шлюбі, які згодом отримали підтвердження.
Водночас Нестеренко окремо підкреслювала, що у межах їхніх стосунків не стикалася з фізичним чи емоційним насильством. Вона визнає: найбільш болісним стало не саме розставання, а усвідомлення нових фактів про людину поруч.
Пара офіційно узаконила стосунки в серпні 2024 року в Харкові. Ще раніше, навесні того ж року, Темляк долучився до лав ЗСУ. Вони іноді з’являлися разом у соцмережах і навіть взяли участь у спільному відео на пісню «З якого ти поверху неба?», однак після скандалу цей матеріал зник із публічного доступу.
Зазначимо, інформаційна хвиля довкола Темляка піднялася влітку 2025 року. Тоді у відкритому просторі з’явилися серйозні звинувачення, які спричинили широкий резонанс і поставили під сумнів його публічний образ. Саме після цього особисте життя пари опинилося під пильною увагою.
