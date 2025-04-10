Ексдружина Узелкова розповіла про невдале побачення і чому чоловік злякався стосунків із нею

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

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Колишня дружина В’ячеслава Узелкова — популярна фітнес-тренерка Марина Боржемська — розповіла про своє невдале побачення.

Так, спортсменка хоче налагодити особисте життя. Тож, час від часу ходить на побачення. Зустріч із одним чоловіком була геть невдалою. В інтерв’ю kp.ua Боржемська зізналась, що виною тому стала її упізнаваність. Коли вони сиділи в кав’ярні, до тренерки підійшли шанувальники з проханням сфотографуватися. Чоловік, який не знав про популярність спортсменки, виявився не готовим до такої надмірної уваги. Тож, він відверто зізнався, що вона йому подобається, але вступити в стосунки з публічною людиною боїться. Сама ж Боржемська не надто засмутилася. Спортсменка вважає, що то просто була не її людина.

“Один чоловік запросив на каву, і поки ми з ним сиділи в кафе, зі мною віталися, просили сфотографуватися. А він не дивиться телебачення, його немає в соціальних мережах. І коли людина дізнається прізвище, починає моніторити інформацію, бачить певний тиск з боку соціуму, що ті підійшли, ті підійшли… Не всі до цього готові. І він сказав: “Мені дуже шкода, ти мені дуже сильно подобаєшся, але для мене це великий тиск, ми не зможемо навіть спокійно відпочити“. Можливо, в нього були зовсім інші інтереси. Можливо, є певні секрети, які він мені не зміг розкрити. Може, це просто не моя людина”, — зізнається тренерка.

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Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська переконана, що ще віднайде своє щастя. Для спортсменки важливо, аби їй було цікаво спілкуватися з чоловіком, проводити час, аби в них були спільні інтереси. Також потенційний партер тренерки має чудово ставитися до її дітей. Окрім того, Боржемська звертає увагу на те, що чоловік говорить про свій минулий досвід і які в нього стосунки з рідними.

“Мені важливо, щоб мені було цікаво з людиною спілкуватися, проводити час разом, щоб він так само хотів рухатися вперед, не зупинятися на місці. Щоб йому були цікаві мої діти. Я завжди уважно слухаю при зустрічі чоловіків, що вони говорять про свої минулі стосунки. Якщо вони дуже багато цьому приділяють уваги в спілкуванні, звинувачують свою колишню дружину — це вже для мене певний тригер. Дуже часто звертаю увагу на те, які стосунки з батьками. Вважаю, людина, яка має здорові стосунки зі своєю родиною, так само буде будувати і свої майбутні стосунки”, — додала тренерка.

Нагадаємо, нещодавно Марина Боржемська розсекретила захоплення дітей-підлітків від В’ячеслава Узелкова. Також спортсменка заговорила про їхні майбутні професії.