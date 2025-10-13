Ексдружина Валіда Арфуша звинуватила його в зрадах із новою обраницею: "Пара безпринципних брехунів"

Валід Арфуш, його нова обраниця та колишня дружина

Колишня дружина медійника та бізнесмена Валіда Арфуша заявила, що він її зраджував із нинішньою обраницею.

Дизайнерка Ліда Петрова видала свою версію їхнього розлучення. Причиною цього нібито стала його нова обраниця Віолетта. У своєму Instagram Петрова заявила, що в Арфуша з нею стосунки від 2020 року. Медійник закрутив роман на стороні, ще коли перебував у шлюбі з дизайнеркою.

"Настав час пролити трохи світла на цей бруд. Валід, ти маєш нормальний вигляд зі своєю малоліткою, з вас вийшла непогана пара безпринципних брехунів. Тільки одна поправка. Ви не рік разом, а вона твоя коханка від 2020 року", - заявила Петрова.

Валід Арфуш із новою обраницею / © instagram.com/arfush_walid

Також колишня дружина медійника різко пройшлася по його новій обраниці. Вона звинуватила її в руйнуванні сім'ї з трьома дітьми, а також розкритикувала за стосунки з чоловіком, що старший за неї на 30 років. Петрову обурює, що Арфуш проживає в будинку з новою обраницею, який свого часу облаштовувала вона.

"Хочу звернути вашу увагу, здорова ментально людина не полізе в сім'ю, де троє дітей. І не вступить у стосунки з дідом, який старший на тридцять років. Коротко про людину, яка зараз живе в будинку, де все обставлено моїми меблями, і їсть з моїх тарілок. Жебраки нічим не гидують. Про совість я взагалі мовчу. Вона там просто відсутня", - обурилася Петрова.

Допис Ліди Петрової / © instagram.com/omtaratutaraom

Зазначимо, ще в листопаді 2021 року дизайнерка повідомила про розлучення з медійником. Ініціатором розриву був саме Валід Арфуш. Врешті, подружжя, в якого є троє спільних дітей, остаточно розлучилося після 22 років шлюбу. Петрова й раніше натякала на зради чоловіка, але не вдавались до конкретики.

Що ж стосується Валіда Арфуша, то вперше він розсекретив стосунки з Віолеттою влітку цього року. Сталося це після того, як джерела редакції ТСН.ua заскочили його на відпочинку з новою обраницею за кордоном.

Нещодавно ж медійник вітав кохану з річницею їхніх стосунків. У дописі Валід Арфуш стверджував, що вони вже рік перебувають разом.