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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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54
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2 хв

Ексдружина Віталія Кличка розкрила правду про своє громадянство після 10 років життя в Німеччині

Наталія Єгорова вважає своїм домом Гамбург. Та, як виявилося, у неї не німецьке громадянство.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Наталія Єгорова

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка — модель Наталія Єгорова — розкрила правду про своє громадянство.

Майже 10 років Єгорова проживає у Німеччині, а до цього вона була в США. В інтерв’ю Oboz.ua колишня дружина Кличка зізнається, що давно вважає Гамбург своїм домом. Зокрема, там минула значна частина життя моделі, а також виросли її діти. Однак, як виявилося, у Наталії Єгорової немає німецького громадянства. У моделі лише один паспорт — і це український. Наталія Єгорова не змінювала громадянства України, оскільки для неї це про ідентичність.

«Я вже дуже багато років живу за кордоном — не лише в Німеччині, певний час ми жили й в Америці. Гамбург давно став моїм домом: тут минула величезна частина мого життя, тут росли мої діти. Але Україна — це зовсім інше. Для мене вона є частиною моєї ідентичності. Попри десятиліття життя за кордоном, я й сьогодні залишаюся громадянкою України. У мене був і залишається лише один паспорт — український. Я ніколи його не змінювала», — пояснила модель.

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова наголосила, що дім може бути у країні, де живеш. А от Батьківщина — це вже місце, де народився, це про мову, про людей та про історію. З початком повномасштабної війни в Україні відчуття ідентичності моделі лише посилилось.

«Після початку повномасштабної війни це відчуття, безумовно, стало ще сильнішим. Можна мати дім у країні, де живеш, але Батьківщина — це щось набагато глибше. Це твоє коріння, твоя мова, пам’ять, люди, історія твоєї родини», — поділилась модель.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Єгорова відверто заговорила про нові стосунки. Також вона зробила відверте зізнання про спілкування з колишнім чоловіком Віталієм Кличком після їхнього розлучення.

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