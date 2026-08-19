Ексдружина Віталія Кличка зворушливо попрощалася з Гайден Панеттьєрі та показала їхні рідкісні фото

Наталія Єгорова й Гайден Панеттьєрі / © instagram.com/natalia_yegorova

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Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка — модель Наталія Єгорова — відреагувала на раптову смерть американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка була колишньою нареченою Володимира Кличка.

У своєму фотоблогу Єгорова опублікувала серію архівних світлин із Панеттьєрі та присвятила їй емоційний допис. Вона пригадала їхню першу зустріч і зізналася, що відтоді запам’ятала Гайден як надзвичайно світлу, щиру та сильну людину.

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«Коли я отримала цю звістку, моє серце розбилося на тисячу шматочків. Моя прекрасна дівчинко… Тобі було лише 20, коли ми познайомилися. Мені — 36. І я досі пам’ятаю той момент, коли ти вперше зайшла до кімнати — і вся вона одразу стала світлішою», — зворушила Наталія.

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Наталія Єгорова й Гайден Панеттьєрі / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова й Гайден Панеттьєрі / © instagram.com/natalia_yegorova

Єгорова зазначила, що за життєрадісністю та яскравою енергією Панеттьєрі ховалася глибока й мудра особистість. За її словами, акторка мала велике серце, щиро переживала за близьких, допомагала іншим і завжди відстоювала людей, яких любила.

Особливо Наталія відзначила сміливість та чесність Гайден. Вона зізналася, що цінувала її за прямолінійність і готовність говорити те, що думає, незалежно від статусу співрозмовника.

Також Єгорова пригадала їхні останні розмови перед виходом книги Панеттьєрі. Акторка тоді планувала приїхати до Європи в межах книжкового туру, і жінки сподівалися нарешті зустрітися після тривалої розлуки.

Наталія Єгорова й Гайден Панеттьєрі / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова й Гайден Панеттьєрі / © instagram.com/natalia_yegorova

«Я хотіла б, щоб тобі дали більше часу. Цієї п’ятниці, 21 серпня, тобі виповнилося б лише 37. Я сподіваюся, що там, де ти зараз, більше немає болю — лише спокій, світло й любов», — щемко написала Наталія.

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Єгорова також висловила співчуття батькам, рідним, друзям і шанувальникам акторки та додала, що світло, яке Гайден залишила після себе, ніколи не згасне.

Наталія Єгорова й Гайден Панеттьєрі з компанією / © instagram.com/natalia_yegorova

Смерть Гайден Панеттьєрі — за яких обставин відбулася й що показав розтин

Зазначимо, Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років у Південній Кароліні, США. Поліцію та медиків викликали близько 13:50 після повідомлення про жінку без ознак життя. Панеттьєрі намагалися реанімувати, однак врятувати її не вдалося. Правоохоронці наразі не виявили ознак насильницької смерті чи стороннього втручання.

Результати розтину також не виявили травм, які могли б свідчити про насильницькі дії з боку інших. Водночас остаточну причину смерті поки не встановлено — правоохоронці очікують на результати додаткових досліджень. За даними ЗМІ, на місці події також виявили препарат «Наркан», який застосовують для блокування дії опіоїдів, однак невідомо, чи використовували його саме щодо акторки. В останній момент перед смертю з артисткою було двоє людей — її цивільний чоловік Браян Гікерсон і брат Зак.

До слова, раніше редакція сайту ТСН.ua розповідала зірок Голлівуду, які померли молодими — кого, крім Гайден Панеттьєрі спіткала лиха доля й через яку причину їхнє життя обірвалося.

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