Ексдружина Володимира Остапчука повідомила суму компенсації, яку отримала на ремонт будинку

Володимир Остапчук та Христина Горняк

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Блогерка та нотаріуска Христина Горняк повідомила, що отримала погодження компенсації за програмою «єВідновлення» після того, як спільний із шоуменом Володимиром Остапчуком будинок постраждав унаслідок російської атаки.

За словами Горняк, питанням відновлення оселі вона займається самостійно. Заявку на державну програму подала лише вона. Рішення щодо компенсації вже ухвалено. Блогерка каже, що саме це дозволить їй розпочати ремонт найближчим часом. Водночас вона не приховує, що попереду ще чимало витрат.

«Я подала на „єВідновлення“, другий власник, на жаль, не подав, але це добре, тому що мені вся сума прийде, і я зможу нею скористатися, щоб зробити відновлення будинку. Зараз я вже цим займаюся», — поділилася Христина Горняк у коментарі «Ранку у великому місті».

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Будинок Володимира Остапчука та Христини Горняк

Будинок Володимира Остапчука та Христини Горняк

Як розповіла блогерка, держава компенсує їй 500 тисяч гривень. Вона визнає, що цих коштів буде недостатньо, аби повністю відновити пошкоджений будинок. Проте вважає таку допомогу суттєвою підтримкою.

«Пошкоджень більше, але я вважаю, що сума гарна. Якщо повністю зруйнований будинок, то 2 000 000 гривень надається», — зазначила Христина Горняк.

Уночі 22 лютого російська атака пошкодила котеджне містечко «Золоче Прованс» на Київщині, де розташований будинок колишнього подружжя. Унаслідок удару були пошкоджені фасад, стіни, вікна та огорожа. Згодом Христина Горняк і Володимир Остапчук врегулювали питання спільного майна: після продажу будинку виручені кошти мають бути поділені між ними порівну.

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк відповіла на закиди про особисте життя.

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