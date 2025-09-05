ТСН у соціальних мережах

Колишня Остапчука після ворожнечі з його третьою дружиною розкрила правду про поділ їхнього маєтку

Скандал тривав три роки і подружжя дійшло згоди без суду

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Христина Горняк і Володимир Остапчук

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука — юристка та блогерка Христина Горняк — зізналася, як вони ділили майно після розлучення 2022 року.

Подружжя було разом від 2020 до 2022 року і за цей час встигло нажити спільне майно, серед якого був і будинок в елітному котеджному містечку Київської області. Довкола нього зчинилося багато скандалів через справедливий поділ, проте зараз Христина розставила всі крапки над "і". В березні 2025 року екскохані все-таки досягли консенсусу, в чому їм допоміг договір про спільне нажите майно. Таким чином, вони домовилися продати маєток і розділити кошти навпіл.

"Будинок поділений згідно з договором про спільне нажите майно подружжя. Тому домовлятися ні про що вже не треба, тому коли ми його продамо кошти ділитимуться навпіл", — зазначила Христина в коментарі "Ранку у великому місті".

Христина Горняк і Катерина Остапчук

Христина Горняк і Катерина Остапчук

До слова, перипетія з грошима почалася ще декілька років, тому й дуже цікавила сьогоднішню кохану ведучого, Катерину Остапчук. Вона різними методами захищала чоловіка й заявляла, що Горняк, буцімто, забагато вимагала. Також Катерина зазначала, що після розлучення Володимир залишив Христині чималу грошову подушку у декілька десятків тисяч доларів. Також навесні 2025 блогерка вимагала у чоловіка свою частину маєтку, щоб "насолити колишній коханого".

Незважаючи на всі негаразди, Христина та Катерина помирилися в соцмережах. Це зупинило низку публічних принижень і сварок між знаменитостями.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук показав сина та доньку від першого шлюбу. Ведучий розповів про їхнє навчання в Канаді.

