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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2321
Час на прочитання
2 хв

Ексдружина загиблого Максима Неліпи назвала причину їхнього розлучення: "Багато чого наклалося"

Подружжя розлучилося за три роки до початку повномасштабної війни, однак публічно це не афішувало. Тамара Неліпа розкрила причину такого рішення.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Максим Неліпа

Максим Неліпа

Ексдружина ведучого-військовго Максима Неліпи, який трагічно загинув на фронті, назвала причину їхнього розлучення.

До початку повномасштабної війни подружжя вже як три роки перебувало в розлученні. Щоправда, вони публічно це не афішували. В інтерв'ю Oboz.ua Тамара Неліпа говорить, що на їхні стосунки багато що наклалося, що врешті й зруйнувало шлюб. Зокрема, ведучого підкосила смерті гумористи Марини Поплавської, з якою він приятелював. Максим Неліпа не міг сконцентруватися на роботі та тяжко переживав втрату. Після цього в шоумена почалася криза середнього віку, що він не знав, як йому рухатися далі. Також Тамара говорить, що в них були кредити і певні питання з квартирою. Врешті, всі ці негаразди в сумі призвели до розлучення.

"Мені здається, що в той час просто багато чого наклалося. Був момент, коли його дуже підкосила смерть Марини Поплавської. Останні півтора року, коли працювали в "Дизель шоу", ми з нею дуже подружилися. Макса дуже вибила з колії ця втрата. Потім почалася криза середнього віку: "Чого я домігся у свої роки?". Крім цього, у нас були кредити, деякі питання з квартирою. Загалом, усе з усіх боків", - поділилася ексдружина шоумена.

Максим Неліпа

Максим Неліпа

Однак, попри розлучення, колишнє подружжя зберегло теплі стосунки. Першою чергою вони зробили це заради дітей. Тож, Неліпи збиралися разом, проводили час по-сімейному. Востаннє вони зустрілися після початку повномасштабної війни і тоді тепло попрощалися одне з одним.

"Мої батьки розлучилися, коли мені було років десять, як нашій Маші, коли це сталося з нами. І мені дуже хотілося, щоб тато залишався в її житті, тому що для дівчинки це дуже важливо. Із сином те ж саме. Ми збиралися разом – частіше Макс прибігав до нас по п'ятницях. Готували вечері, дивилися з дітьми фільми. І вже коли почалася велика війна, він теж був у нас, ми провели разом вечір. І дуже тепло попрощалися, коли востаннє бачилися", - пригадала Тамара.

Нагадаємо, раніше ексдружина Максима Неліпи пояснила, чому її з дітьми не було на похороні. До слова, прощання з шоуменом-військовим, який загинув на фронті, відбулося 23 травня у Києві.

Дата публікації
Кількість переглядів
2321
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