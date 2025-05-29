Ексдружина загиблого на війні Максима Неліпи пояснила, чому з дітьми не приїхала на похорон

Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

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Колишня дружина загиблого на війні ведучого Максима Неліпи пояснила, чому з дітьми не приїхала на похорон, який відбувся 23 травня в Києві.

Тамари Неліпи разом із сином та донькою не було на прощанні з шоуменом-військовим. Колишня дружина загиблого ведучого в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що вирішила не везти доньку, адже для неї це неймовірна травма. Зокрема, Неліпа переживала за стан Маші, до якої була б прикута публічна увага. Тож, колишня дружина ведучого вирішила, що найближчим часом приїде з донькою з Ізраїлю до Києва та попрощається з чоловіком. Що ж стосується сина, то він наразі служить в ізраїльській армії. Він приїде попрощатися з батьком тільки-но в нього вийде.

"Це неймовірна травма і для мене, і для Маші. Вона приїхала до Ізраїлю з заїканням через обстріли, ми дуже довго боролися з цим. І я не знаю, як би її психіка відреагувала на підвищену публічну увагу під час прощання. Але, треба сказати, вберегти все одно не виходить: діти все читають, чують. Ми для себе вирішили в сім'ї, що син поїде, щойно в нього вийде (наразі він служить в армії Ізраїлю), а ми з донькою – найближчим часом. Приїдемо тихенько, без зайвих очей попрощаємося", - говорить Тамара.

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Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

Нагадаємо, Максим Неліпа від початку повномасштабної війни захищав Україну від російських окупантів. На жаль, 12 травня військовий трагічно загинув на фронті. Попрощалися з загиблим захисником 23 травня в Києві. Редакція сайту ТСН.ua була на прощанні з шоуменом-воїном. Пропонуємо подивитися, як минув похорон та хто з зірок прийшов.