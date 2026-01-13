Ексдружину Сасанчина запідозрили в руйнуванні чужої родини: Іванна різко відповіла на чутки

Іванна Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Колишня дружина українського співака та переможця шоу «Голос країни» Романа Сасанчина — Іванна — публічно відреагувала на гучні звинувачення у свій бік.

Так, у Мережі почали ширитися чутки, що саме вона нібито стала причиною розпаду чужого шлюбу, в якому є двоє дітей. За словами користувачів соцмереж, Іванна почала нові стосунки з одруженим чоловіком. Утім, блогерка відповіла на запитання юзерів в Instagram і розставила всі крапки над «і».

Іванна наголосила, що почала роман із чоловіком лише після його розлучення. За її словами, на момент початку стосунків він уже не жив із колишньою дружиною та вів окреме життя. Вона підкреслила, що для неї принципово неприйнятні будь-які стосунки з «зайнятими» чоловіками.

Іванна Сасанчина з новим обранцем / © instagram.com/annavi_sasanchyn

«Ні, це неправда. Я почала стосунки з чоловіком, який уже не був у відносинах зі своєю колишньою дружиною і жив окремо. Я вірю в карму, тому ніколи не змогла б бути з одруженим або „зайнятим“ чоловіком. Я дуже власна людина і не здатна будувати стосунки з тим, хто має інші відносини. Ділитися коханою людиною для мене неприйнятно й огидно. Я поважаю себе в першу чергу, а бути з зайнятим — це моє абсолютне табу», — заявила Іванна.

Окрім цього, ексобраниця Сасанчина прокоментувала й публічні коментарі колишньої дружини її нинішнього коханого. За словами Іванни, ці коментарі стали для неї ще одним доказом небажання приймати реальність.

«Те, що його колишня писала під різними публікаціями, — це дно. Людина просто не може змиритися з тим, що вже сталося, і намагається перекласти відповідальність за власні проблеми на сторонніх. Визнавати й приймати свої помилки, очевидно, занадто складно», — додала вона.

