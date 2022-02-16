Ексфронтмен "Тартака" Положинський підписав контракт зі Збройними силами України

Артист проходитиме військову службу в резерві ЗСУ.

Український співак, екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський повідомив шанувальникам, що підписав контракт зі Збройними силами України.

Відповідну інформацію артист оприлюднив на своїй офіційній сторінці на Facebook. Положинський зазначив, що планував це зробити раніше, втім стан здоров'я цього зробити не дозволив:

"Це мало статися днів на 10 раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий", - коротко написав артист.

facebook.com/sashko.polozhinsky

Він також показав селфі, на якому зображений разом зі своєю особовою справою у Міністерстві оборони України.

Своєю чергою, шанувальники підтримали виконавця та висловили своє захоплення його позицією та сміливістю.

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