Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія повідомив про третю вагітність дружини і розсекретив стать маляти
Бізнесмен незабаром стане багатодітним батьком.
Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія повідомив про майбутнє поповнення в родині.
Виявляється, знаменитість незабаром стане багатодітним батьком. Дружина Іраклі – Ліза Чічуа – вагітна втретє. Радісною новиною подружжя поділилось в Instagram. Закохані опублікували доволі промовистий ролик, на якому, до речі, в обраниці бізнесмена вже виднівся округлий животик.
Так, родина Макацарія вже знає стать майбутнього маляти, тож вирішила не приховувати це. На відео парочка влаштувала гендер-паті. Закохані позувати на тлі стіни з білих повітряних кульок та напису "baby". Поруч із ними був синочок. Сімейство разом натиснуло на важіль, а з-за стіни почав розвіюватися дим рожевого кольору. Отже, у подружжя народиться донечка.
Закохані особливо не підписували ролик. Вони лиш коротко додали, що незабаром стануть батьками третьої дитини.
Зазначимо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа зіграли весілля 23 липня 2022 року. Вже у черні 2023-го у закоханих народився первісток Георгій. У січні цього року на світ з'явилась донька пари Ніна.
Нагадаємо, нещодавно зірка серіалу "Коли ми вдома" Альона Алимова повідомила про поповнення в родині. Акторка вперше стала мамою.