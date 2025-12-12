ТСН у соціальних мережах

Гламур
2441
1 хв

Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія повідомив про третю вагітність дружини і розсекретив стать маляти

Бізнесмен незабаром стане багатодітним батьком.

Валерія Сулима
Іраклі Макацарія з дружиною

Іраклі Макацарія з дружиною / © instagram.com/lizachichuaa

Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія повідомив про майбутнє поповнення в родині.

Виявляється, знаменитість незабаром стане багатодітним батьком. Дружина Іраклі – Ліза Чічуа – вагітна втретє. Радісною новиною подружжя поділилось в Instagram. Закохані опублікували доволі промовистий ролик, на якому, до речі, в обраниці бізнесмена вже виднівся округлий животик.

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / © instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / © instagram.com/maqatsa

Так, родина Макацарія вже знає стать майбутнього маляти, тож вирішила не приховувати це. На відео парочка влаштувала гендер-паті. Закохані позувати на тлі стіни з білих повітряних кульок та напису "baby". Поруч із ними був синочок. Сімейство разом натиснуло на важіль, а з-за стіни почав розвіюватися дим рожевого кольору. Отже, у подружжя народиться донечка.

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / © instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / © instagram.com/maqatsa

Закохані особливо не підписували ролик. Вони лиш коротко додали, що незабаром стануть батьками третьої дитини.

Зазначимо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа зіграли весілля 23 липня 2022 року. Вже у черні 2023-го у закоханих народився первісток Георгій. У січні цього року на світ з'явилась донька пари Ніна.

Нагадаємо, нещодавно зірка серіалу "Коли ми вдома" Альона Алимова повідомила про поповнення в родині. Акторка вперше стала мамою.

