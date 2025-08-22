Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія розкішним сюрпризом привітав дружину з річницею стосунків

Іраклі Макацарія з дружиною / © instagram.com/lizachichuaa

У родині ексгероя романтичного реаліті "Холостяк" Іраклі Макацарія особливе свято.

Грузинський бізнесмен та його кохана Ліза святкують річницю стосунків. Пара вже як п'ять років разом. Із нагоди особливої дати Іраклі Макацарія зробив коханій розкішний сюрприз. Грузинський бізнесмен потішив обраницю величезним букетом червоних троянд. Квітів було настільки багато, що вони не поміщалися в руках.

"Кохаю тебе навіки", - звернувся до дружини Іраклі та додав у підпис чимало смайликів у вигляді червоних сердець.

Іраклі Макацарія / © instagram.com/maqatsa

Ліза відреагувала на привітання чоловіка. Вона опублікувала його фото, де він тримає в руках букет троянд, та зазначила, що вони вже п'ять років разом.

Іраклі Макацарія / © instagram.com/maqatsa

Загалом, Іраклі Макацарія та Ліза вже п'ять років перебувають в стосунках. Пара зіграла весілля 23 липня 2022 року в Грузії. Вже у червні 2023-го у закоханих народився первісток Георгій, а вже у січні 2025-го вони стали батьками доньки Ніни.

