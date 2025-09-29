Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія замилував фото з дворічним сином, схожим на маму як дві краплі води

Іраклі Макацарія / © instagram.com/maqatsa

Реклама

Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк" Іраклі Макацарія потішив підписників новим сімейним кадром.

У своєму Instagram він поділився зворушливим фото, на якому тримає на руках свого дворічного первістка Георгія. На знімку Іраклі ніжно посміхається та дивиться на маленького синочка. Обидва мають дуже щасливий та задоволений вигляд. Георгій одягнений у повністю ніжний бежевий одяг, а Іраклі в свою чергу обрав більш практичне, проте не менш модне вбрання — чорні штани та білу кофту з принтом.

"МаКаца старший/молодший", — жартівливо підписав світлину щасливий тато.

Реклама

Іраклі Макацарія із сином / © instagram.com/maqatsa

Шанувальники засипали батька з сином компліментами. Фани відзначили, що хлопчик після нової, трохи коротшої зачіски ще більше схожий на свою 23-річну маму Лізу:

Такий вже дорослий… Копія мами!

Бажаю дитини щастя! Дуже схожий на Лізу. Бережіть один одного…

Неймовірно гарний синочок!

Нагадаємо, нещодавно Іраклі Макацарія показав фото з хрестин 7-місячної донечки. Зірка поділився зворушливими кадрами з таїнства та розповів про особливий день у житті родини.