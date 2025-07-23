- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1441
- Час на прочитання
- 1 хв
Екс"Холостяк" Макацарія у третю річницю шлюбу показав, якими були його казкове весілля і вінчання
Родина для грузинського бізнесмена — справжня гордість.
Ексгерой проєкту “Холостяк”, грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія повідомив про особливе свято в родині.
Сьогодні, 23 липня, його шлюбу з Лізою Чічуа виповнюється три роки. Бізнесмен у фотоблогу поринув у ностальгію та поділився декількома фото з їхнього розкішного весілля у Грузії. На фотосесії молодята постали в обіймах, ніжно дивлячись одне на одного. Для особливого дня молодша на 17 років дружина Макацарії обрала пишну білу сукню і велян, а наречений — класичний чоловічий костюм, який доповнив метеликом.
Під час свята гості мали змогу побачити перший танок новоспеченого подружжя і помилуватися вечірніми феєрверками.
Того самого дня весілля закохані повінчалися. Іраклі показав фото, як у колі родини вони провели обряд і поєднали свої долі назавжди. До слова, зараз подружжя виховує вже двох дітей — сина й донечку.
“Три гарні роки”, — зворушив Іраклі підписом.
Нагадаємо, нещодавно зірка “Спіймати Кайдаша” Антоніна Хижняк заговорила про нові стосунки та як її обранець реагує на її сина від попереднього шлюбу.