Екс"Холостяк" Макацарія у третю річницю шлюбу показав, якими були його казкове весілля і вінчання

Іраклі Макацарія з дружиною Лізою / © instagram.com/maqatsa

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Ексгерой проєкту “Холостяк”, грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія повідомив про особливе свято в родині.

Сьогодні, 23 липня, його шлюбу з Лізою Чічуа виповнюється три роки. Бізнесмен у фотоблогу поринув у ностальгію та поділився декількома фото з їхнього розкішного весілля у Грузії. На фотосесії молодята постали в обіймах, ніжно дивлячись одне на одного. Для особливого дня молодша на 17 років дружина Макацарії обрала пишну білу сукню і велян, а наречений — класичний чоловічий костюм, який доповнив метеликом.

Іраклі Макацарія з дружиною Лізою / © instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною Лізою / © instagram.com/maqatsa

Дружина Іраклі Макацарії / © instagram.com/maqatsa

Під час свята гості мали змогу побачити перший танок новоспеченого подружжя і помилуватися вечірніми феєрверками.

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Іраклі Макацарія з дружиною Лізою / © instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною Лізою / © instagram.com/maqatsa

Того самого дня весілля закохані повінчалися. Іраклі показав фото, як у колі родини вони провели обряд і поєднали свої долі назавжди. До слова, зараз подружжя виховує вже двох дітей — сина й донечку.

Іраклі Макацарія з дружиною Лізою та родиною / © instagram.com/maqatsa

“Три гарні роки”, — зворушив Іраклі підписом.

Нагадаємо, нещодавно зірка “Спіймати Кайдаша” Антоніна Хижняк заговорила про нові стосунки та як її обранець реагує на її сина від попереднього шлюбу.