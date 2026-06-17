Екс"Холостяк" Олександр Терен після невдалого роману розкрив правду про особисте життя

Олександр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

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Зірка «Холостяка», ветеран та громадський діяч Олександр Терен, який нещодавно розкривав суму пенсії, відверто розповів про особисте життя після шоу.

В інтерв’ю для проєкту «Ранок Вдома» Терен поділився, що наразі не перебуває у стосунках. Однак наголосив, що повністю емоційно закритим себе теж не вважає і навіть заінтригував зізнанням, що «вогник жевріє».

«Ні, не закоханий. Можливо, є різні почуття, але це точно не закоханість. Зараз немає якогось внутрішнього цього вогню, який дозволив би розпалити полум’я кохання. Але якийсь вогник жевріє. Вічний вогонь», — відверто сказав зірка.

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Водночас після досвіду на реаліті-шоу «Холостяк» Олександр зазначає, що змінив своє ставлення до публічності у стосунках і не планує у майбутньому перетворювати особисте життя на контент. Та все ж додав, що коли стосунки будуть узаконені, то повністю приховувати їх не збирається.

Олександр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

«Я не люблю робити з цього якийсь перформанс. Я ніколи не ховався на вулиці, коли був із кимось у стосунках. Але щоб: „Дивіться, я прокинувся з коханою, ось наш ранок, п’ємо каву“ — такого я не роблю. Це моя позиція», — пояснив ветеран.

Окремо Терен розповів і про знайомства. За його словами, він не користується сайтами для знайомств і віддає перевагу живому спілкуванню. Наприкінці Олександр додав, що для нього важливий емоційний імпульс.

«Я не реєструюся на сайтах знайомств. Не бачу в цьому сенсу… На різних подіях, насправді, бо соціальне життя досить активне. Та навіть на вулиці було, що просто підходив знайомитися», — зазначив він.

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Цікаво, що востаннє про свій новий роман Терен говорив наприкінці грудня. Тоді він починав зустрічатися зі старшою на чотири роки підприємицею. Та, схоже, тепер шляхи закоханих розійшлися. Хоча вони ще й досі підписані одне на одного в соцмережах.

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