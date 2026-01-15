ТСН у соціальних мережах

Екс"Холостяк" Олександр Терен жорстко наїхав на Клопотенка: кухар йому відповів

Між ветераном війни та кулінаром виникли непорозуміння.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олександр Терен та Євген Клопотенко

Олександр Терен та Євген Клопотенко

Ветеран війни та ексучасник шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько жорстко наїхав на шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка.

Зокрема, Олександр опублікував обурливий допис в Threads. Він поділився, що замовив доставку української кухні в закладі, що працює під брендом Євгена Клопотенка. Проте своєї їжі Терен так і не отримав. Тож, Олександр написав гнівний допис, в якому наїхав на кулінара з претензіями.

"Клопотенко, дякую, що нагодував (сарказм). Замовив українську кухню від Клопотенка і понюхав дулю, бо нічого не приїхало! Ти хоч дивишся, хто і де твоє ім'я використовує?" – обурився ветеран війни.

Євген Клопотенко відповів йому та роз'яснив ситуацію. Кухар говорить, що замовлення не приїхало з технічної причини, що сталась через блекаут. Проте ресторатор все ж таки визнає, що це їхня провина. Ба більше, він подякував Терену за цей допис, оскільки завдяки цьому заклад виявив суттєву проблему в системі та зумів її вирішити. Також Євген Клопотенко зауважив, що й сам Олександр опублікував це в Мережі лише з тієї причини, що всі інші методи вже спробував. Також ресторатор пообіцяв Терену самостійно привезти всю їжу.

Спілкування між Олександром Тереном та Євгеном Клопотенком у Threads

Спілкування між Олександром Тереном та Євгеном Клопотенком у Threads

"Причини інциденту - технічна помилка через блекаут. Олександр зі свого боку використав всі методи вирішення проблеми і вже у якості останнього методу вирішення питання зробив допис. Тут точно була наша провина з доставкою, тому я йому вдячний, бо завдяки цьому вдалося виявити суттєвий баг у нашій системі, через яку не один він залишився без їжі. Тому вважайте доставку від мене особистою подякою", - підсумував кухар.

Нагадаємо, нещодавно в особистому житті Євгена Клопотенка сталися кардинальні зміни. Шеф-кухар освідчився коханій після року стосунків. Ресторатор вже поділився деталями заручин.

