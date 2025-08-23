ТСН у соціальних мережах

Гламур
604
2 хв

Екс"Холостяк" Терен показав своє останнє фото перед тим, як дістав тяжке поранення на війні

Також Олександр Будько висловився про один із найголовніших символів України.

Валерія Сулима
Олександр Терен

Олександр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

Головний герой 13-го сезону шоу "Холостяк", ветеран війни Олександр "Терен" Будько показав зроблене ним останнє фото перед тим, як він дістав тяжке поранення.

Терен захищав країну від російських окупантів. У серпні 2022 року Олександр дістав тяжке поранення, внаслідок якого втратив обидві нижні кінцівки. У своєму Instagram екс"Холостяк" показав останнє фото, яке було зроблене ним перед жахливими подіями. На знімку видніється прапор України. Терен говорить, що тоді невідомі розвісили по всій вулиці села синьо-жовті стрічки, аби висловити свою позицію та показати небажання приходу РФ. Олександру тоді це показало, як важливо боротися та вистояти.

"Це останні мої фото перед пораненням. З місця дислокації. Хтось за ніч розвісив по всій вулиці села стрічки, які вранці мене надихнули і закріпили сенс боротьби", - поділився Терен.

Допис Олександра Терена / © instagram.com/tsvit_terenu

Допис Олександра Терена / © instagram.com/tsvit_terenu

Олександр говорить, що прапор – це один із найважливіших символів України. Особливо це відчувається під час війни, коли доводиться на полі бою виборювати право його існування. Тож, за словами Терена, прапор потрібно цінувати і поважати, адже за нього платиться висока ціна.

"Ми завжди шукаємо символізм у чомусь, проте тут його не потрібно шукати. Ми вже маємо потужний символ нашої Держави – прапор, який чи не найбільше був викопаний у крові за можливість його існування. Цінуйте та поважайте цей символ", - наголосив Олександр.

Нагадаємо, 23 серпня в Україні святкують День Державного прапора. Знаменитості вже активно вітають українців із особливою датою.

