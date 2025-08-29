Екс"Холостяк" Терен розкрив подробиці співпраці з Сарою Джессікою Паркер: "Не будую собі кумирів"

Олександр Терен та Сара Джессіка Паркер

Реклама

Головний герой 13-го сезону шоу "Холостяк", ветеран війни Олександр "Терен" Будько розкрив подробиці співпраці з американською акторкою Сарою Джессікою Паркер.

Терен знімався в документальному фільмі Front Row ("Перший ряд"), продюсеркою якого була зірка Голлівуду. У стрічці розповідається історія українських танцівників, які в еміграції будують нову балетну трупу. Вони знайомляться з Олександром, і між ними зав'язується дружба. Так ветеран війни приєднався до балетної трупи. Терен говорить у проєкті "ЖВЛ представляє", що знімання далися йому легко.

"Знімання були нескладними, це ж документалка. Ми знімали просто все, що відбувалося: мої репетиції, якісь прогулянки, ще якісь інтерактиви", - говорить ветеран війни.

Реклама

Олександр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

Також Терен висловився й про співпрацю з Сарою Джессікою Паркер. За його словами, він не відчував якихось переживань. Також Терен наголосив, що йому було приємно, що люди з такою медійністю показують світові, що відбувається в Україні.

"Насправді я не будую собі якихось кумирів. Для мене абсолютно всю люди рівні: чи це Сара Джессіка Паркер, чи це просто Ілля, який запросив мене в кіно. Це дві особистості - абсолютно різні і абсолютно рівні в житті. Звичайно, це приємно. Приємно представляти Україну на міжнародних фестивалях. Приємно, що з такої точки зору і такі люди доносять масам про нашу війну з ворогом. Тож, це для мене було більш приємно, ніж просто стояти з Сарою Джессікою Паркер", - коментує ветеран війни.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Терен показав своє останнє фото, яке було зроблене перед тим, як він дістав серйозне поранення на війні. Олександр розповів про символізм світлини.