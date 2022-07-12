Ексклюзив. Адвокатка Винника розповіла, де перебуває артист, про його тяжку хворобу та допомогу ЗСУ

Редакція сайту ТСН.ua поспілкувалася з адвокаткою українського співака Олега Винника та дізналася, де наразі перебуває артист, як він допомагає ЗСУ та про його стан здоров'я.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Олег Винник сприйняв дуже болісно. Про це свідчать звернення артиста до українського народу, де він висловив чітку громадянську позицію.

Попри сподівання багатьох колег і шанувальників, співак не став робити гучні заяви і красуватися, а обрав шлях ціленаправленої допомоги в найболючіші моменти понівеченого війною людського життя від самого початку повномасштабного вторгнення і не напоказ.

Олег Винник займається купівлею машин для ЗСУ

"Нехай права рука не знає, що робить ліва" - сказано всім нам у Святому Писанні.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Як відомо, понад 20 років Олег Винник офіційно проживає за кордоном. Однак, навіть перебуваючи за кордоном, артист допомагає Україні. Наразі він проживає у Берліні, звіди допомагає українцям, а також проходить лікування. Проблеми зі здоров'ям у нього розпочалися ще до війни, через які артисту навіть довелося скасувати декілька концертів. За кордоном Олег Винник був змушений звернутися до фахівців. Наразі лікування продовжується, оскільки були загострені моменти.

Олег Винник / Фото: Instagram Олега Винника

Попри певні проблеми зі здоров’ям, Олег Винник через свій благодійний фонд "Вовчиця" відправляє для ЗСУ автомобілі, яких нині на фронті не вистачає. Пошуком машин і їхньою купівлею виконавець займається особисто, а також стежить за процесом їхнього відправлення на всіх етапах до України, щоб все було чесно.

Олег Винник займається купівлею машин для ЗСУ

Олег Винник займається купівлею машин для ЗСУ

Публічно Олег Винник нічого не говорить про своє волонтерство, засуджує повномасштабне вторгнення країни-агресорки в Україну, та не бажає піаритися в час біди. Виконавець ще від 2014 року займає чітку позицію. І це видно у його піснях, а також в тому, що Олег Винник ніколи не давав концерти у РФ.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Як зазначила адвокатка, якби всі були, як наш Винник, то й воєн у світі не було б.

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