Ексклюзив: Білоус вперше прокоментував перебіг слідства і висловився щодо майбутнього театру

Вже тиждень не вщухає секс-скандал, що збурив українські соцмережі і найвідоміший серед майбутніх акторів заклад освіти - університет ім. Карпенка-Карого.

Так, театрального режисера Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях його колишні студентки. На тлі скандалу, що розгорівся, його усунули від викладацької роботи в університеті ім. Карпенка-Карого до закінчення розслідування. Ще через декілька днів актори Молодого театру, в якому Білоус керує від 2012 року, подали колективну заяву до Київської міської державної адміністрації, також з проханням відсторонити Білоуса на час розслідування. Поки на неї реакції не було.

Окрім цього, під хештегом #немовчи в Мережі почали з'являтися інші дописи актрис і студенток, які зазнавали різного роду домагань від відомих режисерів чи акторів. Серед інших найчастіше фігурували імена викладачів-акторів Лева Сомова і Юрія Висоцького.

Викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художній директор "Молодого театру" Андрій Білоус / Фото: скриншот з відео

TSN.ua звернулася до Андрія Білоуса, аби він прокоментував ситуацію, яка склалася на даний момент. Ось що він нам відповів у SMS:

"Проти мене вже тривалий час ведеться організована кампанія, метою якої є моє усунення з посади в театрі та отримання контролю над приміщенням театру, який успішно функціонує. Ця кампанія не ґрунтується на юридичних доказах чи доведених фактах, а базується виключно на медійному тиску та наклепах. Жодне з висунутих мені звинувачень не має підтверджених доказів. Я категорично заперечую будь-які звинувачення у харасменті чи інших протиправних діях і маю намір це довести в правовому порядку. Мною подано офіційну заяву до поліції, і наразі ведеться перевірка. У зв’язку з цим я також подав заяву про прискорення цієї перевірки. За інформацією, оприлюдненою 31 січня на сайті Головного управління Національної поліції Києва, на даний момент жодних заяв від осіб, які нібито постраждали від моїх дій, до поліції не надходило. Я маю достатньо доказів на підтвердження своєї позиції, які вже передані на розгляд досудового слідства. Доки триває слідство і правоохоронні органи не оприлюднять офіційні висновки, я не можу надавати додаткову інформацію".

Андрій Білоус

На наше уточнювальне запитання про майбутнє театру, а точніше вистав, які поставив у Молодому театру Андрій Білоус як режисер, він відповів наступне.

Питання від TSN.ua: "Це правда, що на зборі трупі ви сказали, що якщо Вас по якимось причинам звільнять з театру, усі вистави, які ви поставили як режисер, ви забороните для показу?"

Андрій Білоус: "Це моє право, яким я можу скористатися по завершенню ліцензії, яка є в театрі. А можу не скористатися. Наразі ліцензія діє до кінця сезону".

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту TSN.ua поспілкувалася з колишньою працівницею "Молодого театру" та з'ясувала, якою є реакція дружини Андрія Білоуса на його секс-скандал та що відомо про загибель їхньої 13-річної доньки.

Скандал з Андрієм Білоусом: нові подробиці жахливої історії

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