Ексклюзив ТСН. Надя Дорофєєва розповіла про новий етап у творчості та спільну пісню з Кацуріним

Співачка Надя Дорофєєва навіть під час війни продовжує створювати нову українську музику та надихати шанувальників.

У інтерв’ю сайту ТСН.ua виконавиця розповіла, як змінилося її життя та творчість від початку повномасштабної війни і поділилася подробицями стосунків із ресторатором Мішею Кацуріним.

Зміни та стрес під час війни

— Надю, минуло вже дев'ять місяців війни. Що для вас змінилося за цей період? Чи змінилися почуття, емоції від 24 лютого?

— Знаєте, мені зараз набагато спокійніше, ніж було напочатку. Напевно, ми всі адаптувалися, пристосувалися до будь-яких обставин. Зараз три дні поспіль у Києві майже не було світла, води, опалення…І що?! Ми знаходимо кафе з інтернетом, працюємо, зустрічаємось один з одним, підтримуємо. Звісно, бувають дні, коли трошки опускаються руки, але потім зустрічаєш людину, яка зарядить тебе, і біжиш далі повна сил! Це все дає надію. Надія є!

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

— У своїх соцмережах ви розповідали про переживання та сильний стрес на фоні новин про те, що відбувається в країні. Як вдається, справлятися з негативними емоціями та тривогою?

— Особисто мені допомагають гумор і меми, підтримка друзів і близьких, концерти та музика. Я перечитала купу психологічних порад, які говорять, що треба берегти свою психіку: ходити в укриття, щоб менше нервувати, робити перерви у споживанні новин. Треба берегти себе всіма можливими способами!

Творчі трансформації

— Зараз у вашому творчому житті активний етап трансформацій. Що для вас виявилося в цьому найскладнішим?

— Трансформацію переживаю зараз не тільки я. Ці зміни зачепили кожного українця. Перший місяць я взагалі не могла займатися творчістю, не писала пісні. Так, ця трансформація виявилась надзвичайно складною, бо відбувалась через дуже важкі обставини. Думаю, що цю зміну та емоційну глибину чутно по моїх піснях в альбомі. Всі мої переживання та емоції за цей час – все у моїй новій музиці.

— Нещодавно ви випустили українськомовний альбом, а до цього переклали один зі своїх хітів українською. Плануєте зробити так з іншими російськомовними піснями?

— Відверто кажучи, я не хочу перекладати ці пісні. Хоча знаю, що багато хто чекав, наприклад, пісню fenomenal. Я хочу писати нову музику, робити новий якісний україномовний матеріал. Мені зараз не хочеться створювати якісь легковажні пісні. Думаю, ви звернули увагу, що мої тексти стали більш глибокими та емоційними. І наступні будуть саме такими.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Благодійні концерти

— Зовсім скоро відбудуться ваші три великі благодійні концерти. Розкажіть, у чому їхня мета і на які потреби будуть витрачені зароблені кошти?

— Ви знаєте, виступаючи на благодійних заходах в Україні та спілкуючись з іншими артистами, які робили сольні концерти під час війни, я відчула, що зараз не можна не робити такі концерти! Я відчуваю це й по фідбеку аудиторії, по запитах у соцмережах. Тому що в найскладніші часи людина не повинна опускати руки! А вона не буде їх опускати, якщо в неї буде час перепочити, видихнути. Для когось це перерва на каву, для когось – приготування вечері чи малювання картини, а для когось – музика та відвідування концертів. Моя головна задача як артистки – перезарядити українців, подарувати емоції, натхнення бути сильними й йти далі, до перемоги! Тому й особливими гостями київського концерту будуть не колеги-артисти, а справжні зірки – працівники енергетичної інфраструктури, які щодня відновлюють зруйноване ворогом і забезпечують нас світлом. Таким чином я хочу їм віддячити та подарувати хоча б півтори години відпочинку і свята. Головна мета цих виступів – збір коштів на відбудову житла для волонтерського руху "Добробат". Напередодні зими це вкрай важливо для всіх українців, які втратили дім.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

— Чи почують під час концерту фани ваші нові хіти чи можливо кавери, як було із піснею "Спи собі сама"?

— На концерті я заспіваю пісні з нового альбому "Сенси", який вже багатьом полюбився й був на першому місці на цифрових майданчиках. Це для мене величезна музична перемога! Але сюрпризи теж будуть! Ви почуєте декілька пісень, які зовсім-зовсім скоро вийдуть. Буду наживо перевіряти, як вони заходять аудиторії (сміється - прим.ред.) Сподіваюсь, вони вам сподобаються! Стосовно каверів, в моєму альбомі є один особливий – "Люди як кораблі" Кузьми, і він теж прозвучить на концертах.

Хейт через нові стосунки та спільна пісня з Кацуріним

— Також останнім часом на вас вилилося чимало хейту через розлучення і новий роман. Коли ви розповідали про стосунки із Мішею Кацуріним, ви були готові до цього? Як зараз реагуєте на критику?

— Реагую дуже по-різному. Наприклад, нещодавно відповідала на коментарі, які люди мені пишуть, – то було смішно. А буває – бачу неприємну неправду, і стає боляче. Зараз хейт – начебто, невіддільна частина життя не тільки успішного артиста, як це було ще рік тому, але й – кожної людини. Так, моє особисте життя сколихнуло новинний простір…Але кожен з нас зараз переживає дуже важкий час і по-різному виливає свої емоції. Тому я намагаюсь до цього ставитись з розумінням, хоча, дійсно, буває неприємно.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

— Чи не впливає хейт на ваші стосунки із Мішею? Як підтримуєте одне одного?

— Я ніколи не відчувала такої цікавості до свого особистого життя. Більш того, і не хотіла б відчувати. Насправді це дуже тисне. Ти хочеш просто насолоджуватись тим, що в тебе є, і щоб кожен рух і кожне фото не розкладалося по кістках. Але водночас я розумію, чому так відбувається, адже наша історія непроста й доволі дивна для загального сприйняття. Просто повинен пройти певний час, щоб все вляглося.

— Зараз у вас багато концертів, Міша також має велику кількість справ — бізнес, блог. Як часто вам вдається проводити разом час? Можливо у вас вже встигли з’явитися якісь традиції чи особливі місця для побачень?

— Як тільки у нас є вільний час, ми завжди проводимо його разом. Ми обидва обожнюємо Київ і гуляти вулицею Рейтарською. Нещодавно особливим для нас містом став Львів і місцева "Я Галерея" Павла Гудімова. Заспойлерю, що тут Міша знімав частинку нового випуску програми "Їжа Львова", після чого запросив мене на виставку. А ще ми полюбили малювати вдвох, хоча ні я, ні він не малюємо. Ці картини зберігаються у нас вдома.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

— Як взагалі ви переживаєте все, що відбувається навколо вашого особистого життя?

— Всі переживання я залишаю в собі, все – всередині. Напевно, ви помітили, що я нічого не коментую стосовно свого особистого публічно. Але висловитись хочеться. Тому ми вирішили все, що хочемо сказати, вкласти у творчість. І 8 грудня ви все почуєте! А гості моїх благодійних концертів почують це першими.

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