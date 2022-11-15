Ексклюзив ТСН. Олександра Заріцька пригадала, як окупанти жили в її будинку і вперше розповіла про свого коханого

Співачка дала відверте інтерв’ю про життя, творчість та особисті стосунки під час війни.

Фронтвумен гурту KAZKA, тренерка "Голосу країни-12", Олександра Заріцька зараз разом зі своїм колективом перебуває в США, де продовжує співати на благодійних концертах і розповідати світу про війну в Україні.

У інтерв’ю сайту ТСН.ua співачка пригадала 24 лютого, розповіла про нове амплуа у "Голосі країни-12" та поділилася ексклюзивними подробицями особистого життя.

Дивіться суперфінал "Голосу країни-12" 20 листопада у новий час, о 19:00, на телеканалі ТЕТ.

Початок війни та дім в окупації

— Олександро, розкажіть, якими були перші дні війни для вашої родини? Що ви відчували, коли дізналися про початок бойових дій?

— Напевно, як і для всіх українців, перші дні були найстрашнішими в житті. Спочатку була абсолютна розгубленість, невіра в те, що таке може реально відбуватись у 21 сторіччі. Потім — розуміння, що треба діяти, адже небезпека буквально на порозі мого дому. А далі — довгий шлях світом, до міст, де я могла бути корисною, бути голосом України, бути почутою. В ті дні я не знала, коли і як зможу повернутись назад.

Олександра Заріцька / Фото: пресслужба гурту KAZKA

— Ви родом з Харкова, який від 24 лютого перебуває під постійними обстрілами ворога. Там жили ваші рідні. Як вони почуваються зараз та чи виїжджали вони з міста?

— На початку війни ми мали роз’їхатись різними країнами. Мама та сестри залишились у Європі. Я вирушила до США, де мала важливу місію — розповідати правду про те, що відбувається у мене вдома, якомога голосніше на весь світ. Наразі ми всі повернулись додому. Приїхали майже одразу після звільнення Київської області. Досі з моїми радіємо можливості просто жити тут і дякуємо за це щодня нашим відважним воїнам.

— Після звільнення Київщини ви розповідали, що у вашому будинку жили російські військові. Чи не боялися ви повертатися додому після такого?

— Окупанти жили в моєму будинку, користувались моїми речами та вивезли безліч техніки й іншого майна. Після повернення додому, я не була впевнена, чи зможу знову відчувати спокій у власному будинку. Але дім лікує, а я лікую його. Я заповнюю простір новими речами та емоціями. А дім наповнює простір всередині мене спокоєм та вдячністю.

Нові стосунки та схуднення

— Нещодавно ви перестали приховувати свої стосунки від публіки. Розкажіть, будь ласка, як розпочався ваш роман?

— Я з тих зануд, які не люблять особливо розповідати про особисте життя. Звісно, я жива людина, досить емоційна. Інколи, в моменти щастя, мені хочеться запостити красиве фото або змонтувати спільний ТікТок. Але в стосунках я обираю приватність і тишу, аби зберегти цю особисту таємницю тільки для нас двох. Тому — поки жодних подробиць. Але я не зарікаюсь! Можливо, скоро захочу розповісти більше.

Олександра Заріцька з бойфрендом / Фото: instagram.com/kazka.band

— Ваші шанувальники й досі обговорюють ваше приголомшливе схуднення після участі у шоу "Танці з зірками". Як підтримуєте фізичну форму зараз? Чи вдається приділяти увагу тренуванням і стежити за харчуванням?

— Навколо мене стільки експертів, які уважно стежать за моєю вагою, що у мене немає потреби зважуватись. Всю інформацію завжди можна прочитати в коментарях під моїми фото (сміється — прим.ред). Насправді зараз ця тема взагалі не хвилює мене. Я живу однією великою мрією. Я працюю для неї з нашою чудовою командою гурту KAZKA. Я повністю віддана їй. Але впевнена, що одного дня якісь рутинні справи та питання моєї ваги знову стануть важливим. Я так чекаю на цю мить! Адже це означатиме, що ми перемогли й далі живемо звичайнісінькими людськими турботами.

Олександра Заріцька / Фото: пресслужба гурту KAZKA

Sziget Festival і благодійні тури по США та Японії

— У серпні ви заспівали на сцені Sziget Festival, де були росіяни, за що вас розкритикувала велика кількість фанів. Чи не пожалкували ви про свій виступ та як реагували на хейт?

— Пожалкували? Навпаки, ми пишаємось цим виступом! Ми скористались можливістю нагадати європейцям про війну в Україні з головної сцени найбільшого міжнародного фестивалю. Ми використали нашу головну зброю — голос та музику. Ми подякували за допомогу та відчули неймовірну підтримку від людей з різних куточків світу. Врешті решт, ми отримали потужний фідбек і у себе вдома. Звісно, були люди, що не підтримали участь українців на Sziget. Але це їхнє право. Думаю, зараз не час сперечатись. Варто підтримувати одне одного та робити все задля нашої спільної перемоги.

Олександра Заріцька / Фото: пресслужба гурту KAZKA

— Нещодавно разом із гуртом ви мали благодійний тур по Японії, а зараз перебуваєте із тією ж важливою місією в США. Як ставляться місцеві мешканці до ваших виступів? Чи багато іноземців підтримують українських артистів?

— Ми відчуваємо просто якусь космічну підтримку від місцевих жителів, від людей, з якими зустрічаємось в рамках нашої дипломатичної місії – тут і посли, і мери, і політики, і культурні діячі, – та, звісно ж, від українців, що давно живуть за кордоном або вимушено покинули власні будинки. Всі намагаються зрозуміти, як можуть ефективно допомогти Україні. Це дуже надихає нас!

Олександра Заріцька / Фото: пресслужба гурту KAZKA

У Японії ми були вперше, та точно не в останнє – провели великий сольний концерт, відвідали Хіросіму, зустрілись з українцями в різних містах та просто закохались в цю надзвичайну країну. На жаль, цього разу ми не мали можливості прилетіти всі разом, але вже плануємо наступний візит повним складом гурту KAZKA.

Олександра Заріцька / Фото: пресслужба гурту KAZKA

А от в США ми не вперше. Це наш другий тур та енна за рахунком моя поїздка до Америки. Хто підписаний на мене, точно знає, як я люблю цю країну всім серцем. Тут в мене друзі, абсолютно мій вайб та ритм. Тут я наче риба у воді. І тут дуже тепло зустрічають нашу музику. Позаду вже три концерти в Нью—Йорку, Маямі та Чикаго. І кожен – в саме серденько!

Нове амплуа у "Голосі країни-12"

— Ви – перша учасниця шоу проєкту "Голос країни" за усі роки, яка сіла в тренерське крісло. Як вам у новому амплуа?

— Мені дуже імпонує цей факт та місце в суддівському кріслі. Почуваюся трохи рок-зіркою. Якщо коротко, то мені приємно опинитись в такій сильній команді суддів разом із Андрієм Мацолою, круто спостерігати за талантами, які приходять на шоу та я щаслива стати частиною проєкту, який сама дуже люблю. Абсолютний метч для мене. Крім того, у нашої команди Другий шанс на проєкті особлива місія — давати людям ще одну спробу проявити себе та поборотись за перемогу, і це дуже приємно. Мені здається, що це так важливо в житті!

— Свого часу ви дійшли до етапу "нокаути". Як ви пригадує свою участь у "Голосі країни", які тоді були емоції і що складніше: стояти на сцені як учасник чи робити вибір, натискаючи червону кнопку?

— Свою участь у проєкті пригадую, як дуже стресову, тому розумію, що учасникам в момент виходу на сцену зовсім непросто. В суддівському кріслі однозначно простіше. Але й відповідальніше.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

— Учасники "Голосу країни" на сліпих прослуховуваннях співали дуже багато пісень гурту KAZKA. Як ви на них реагуєте та як ставитеся до виконання: більш або менш прискіпливо, ніж до інших композицій?

— Вибір пісні впливає на мою оцінку, напевне, не так сильно. Перш за все я звертаю увагу на голос, манеру, унікальність, стиль та потенціал. Але мені точно дуже приємно, що пісні гурту KAZKA рік за роком входять в топи улюблених на радіо, на телебаченні та у плейлистах. Це робота нашої великої команди та справжня гордість для нас!

— Як знаходите спільну мову з Андрієм Мацолою щодо вибору виконавців у свою команду Другого шансу та чи схожі ваші музичні смаки?

— З Андрієм у нас повне порозуміння. Так все легко й чітко. Ще не було жодного конфлікту. Думаю, ми – класна команда!

Олександра Заріцька та Андрій Мацола / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Наприкінці останнього випуску "Нокаутів" народний тренер Андрій Мацола та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька зробили учасникам, які вибули, справжній подарунок. Так, телеглядачі шляхом народного голосування зможуть повернути одного з вокалістів, який залишив проєкт на етапі "Нокаутів", у команду "Другого шансу". Таким чином, глядачі подарують учаснику другий шанс — можливіть боротись за перемогу в фіналі. Народне голосування розпочалось на сайті телеканалу 1+1 одразу після закінчення останнього телевізійного епізоду "Нокаутів" та триватиме 48 годин. Імʼя переможця голосування дізнаємося у суперфіналі наступної неділі на телеканалі ТЕТ. Нагадаємо, минулого сезону таким чином телеглядачі повернули до проєкту Сергія Лазановського, який врешті переміг у "Голосі країни -11".

Віддати голос та повернути улюбленого учасника можна за посиланням.

Дивіться суперфінал "Голосу країни" 20 листопада о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

Нагадаємо, раніше Олександра Заріцька та Андрій Мацола порушили правила проєкту "Голос країни-12" заради учасниці.

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