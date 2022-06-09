Ексклюзив ТСН. Соліст Kalush Orchestra Олег Псюк вперше знайомить зі своєю дівчиною: хто вона, як вони зустрілись і чи планують весілля

Ексклюзив ТСН. Соліст Kalush Orchestra Олег Псюк вперше знайомить зі своєю дівчиною: хто вона, як вони зустрілись і чи планують весілля

Лідер гурту Kalush Orchestra не приховує, що його серце зайняте – виконавець зустрічається з дівчиною на ім'я Олександра.

Не раз Олег Псюк розміщував спільні фото з Олександрою у своєму Instagram, Саша супроводжує Kalush Orchestra майже на всіх концертах, була разом з Олегом у Турині під час "Євробачення-2022". Втім про саму даму серця Псюка дуже мало що відомо.

Сайт ТСН.ua ексклюзивно знайомить з тою, яка полонила серце "головного революціонера" країни. Саша та Олег вперше разом дали інтерв'ю. Наразі Псюк разом з Kalush Orchestra у турі за кордоном збирає кошти на допомогу Україні. Олександра ж перебуває в Україні, де допомагає з волонтерською організацією "Ти де?" Олега, а також дистанційно займається гуртами Kalush та Kalush Orchestra.

– Сашо, складається враження, що ви як права рука Олега. Ви буваєте майже на всіх концертах. Супроводжували Kalush Orchestra на "Євробаченні". Розкажіть будь ласка про себе. Звідки ви, чим займаєтесь?

– Я сама із Черкаської області, поблизу Умані є село Сичівка, ось я живу на окраїні цього селища. Спочатку працювала з Олегом у турах, була тур-менеджером. Проїздила близько 30 концертів з ними. Тепер я працюю комерційним менеджером у лейблі ENKO (музичний лейбл, який займається повним фул-менеджментом виключно українських артистів – прим.ред).

Олег Псюк та Олександра / Фото: instagram.com/kalush.official

– Буває так, що обраниці знаменитих чоловіків обирають залишатися в тіні, ніж аби про них всі знали. Або ж щастя любить тишу… Чи ви не вірите у забобони?

– Я, певно, з тих дівчат, які обирають правило "щастя любить тишу", але не як забобон, а просто - спокій. Але розумію, що це не можливо, мені потрібно ставати теж медійною особою та бути поруч з Олегом в усіх аспектах його життя. І тому я тут.

– Як вдалося підкорити "головного революціонера" країни? Як ви познайомилися?

– Все сталось якось дуже швидко і неочікувано. Щоб ви розуміли, вже після двох тижнів знайомства він привіз мене знайомитись з батьками до Калуша. А що я, у мене не було вибору (сміється – прим.ред). Познайомились у Києві у перший день весни, це навіть якось так символічно. Перед тим, місяць ми домовлялись зустрітись.

Олег Псюк з Олександрою та мамою / Фото: instagram.com/kalush.official

А вперше я його побачила у Буковелі, коли з батьками вже збиралася повертатися додому з відпочинку. Пам'ятаю, це був вечір, ми якраз збиралися повертатися. Згодом у сторіз Instagram я побачила, що Олег якраз тільки приїхав. Я була підписана на його сторінку в Instagram після його треку "Зорі", який мені дуже подобався.

У нього в сторіз в той же вечір з'явилося опитування для підписників, я прокоментувала, що було б класно зустрітися, шкода що так розминулися. Я написала, навіть не думаючи, що він може щось мені відповісти, так сказати "у Всесвіт" надіслала. Але він за два дні відписав. Домовилися з ним зустрітися в Києві, коли я там буду. Але, через локдауни, ця зустріч довго відкладалася і ще декілька разів переносилася навіть коли ми обоє були в Києві, бо в нього або в мене були робочі справи. Пам'ятаю, що вже думала, що ми так і не зустрінемося, коли вчергове зустріч перенеслася і я мала вже їхати додому, але мій автобус затримали і я залишилася надовше. В той день ми і зустрілися, в перший день весни.

Олег та Олександра / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

– Олеже, цікаво почути вашу версію знайомства.

– Познайомилися, як у кращому фільмі, знятому голлівудським режисером...в Instagram (сміється – прим.ред)

– Скільки ви вже разом?

– Олександра: Річниця 1 березня була (рік). Але на жаль, через війну нам не вдалося цього дня побути разом і відсвяткувати її. Тому, думаю, що це в нас ще попереду.

– Можливо, ви вже й встигли облаштувати сімейне гніздечко? Як взагалі жити разом? Побут не впливає на взаємостосунки?

– Олександра: Так, маємо своє гніздечко. Нам дуже просто і комфортно разом, тому сварок майже у побуті не виникає. Щодо обов'язків по дому, то у нас все досить злагоджено: тримаю порядок вдома я, навіть після важкого дня на роботі встигаю зробити вечерю до приходу Олега. Це круте відчуття родинного затишку за смачною вечерею, і вся втома за день зникає. Але були періоди, коли його місяцями не було вдома, він їздив у тури, то навіть додому не хотілось бігти. Зараз він теж у турі за кордоном, де також збирає кошти на допомогу Україні. Дуже сумую за ним і чекаю на зустріч.

– А чи часто сваритеся? Що частіше стає причиною? І хто перший залагоджує конфлікти?

– Сваримось звісно, як і кожна пара, але не часто. Не концентрую на цьому увагу, бо це зазвичай щось не суттєве, якісь дрібнички. Просто трапляються складні дні, як і в кожного з нас, коли настрій поганий, щось тривожить. У такі моменти ми намагаємося з Олегом бути обережними, не продовжуємо конфлікт: краще в такі моменти тихо промовчати, а потім спокійно вирішити все, що накипіло. Що до залагодження конфліктів, то, мабуть, я перша йду на примирення.

Олег та Олександра / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

– А як ви ставитеся до надмірної уваги дівчат до вашого коханого? Можливо, є якась надто настирлива прихильниця. Типу тих, які телефонують о третій ночі і надсилають пікантні фото.

– На щастя, таких шалених фанаток немає, або я просто чогось не знаю (сміється – прим.ред). Думаю, що кожну дівчину на моєму місці це б щиро дратувало, але я щаслива бачити, як Олег ставиться до цього, і мені стає легше. Бо його головна фанатка - я (сміється – прим.ред)

– Враховуючи те, що наразі Kalush Orchestra дуже затребуваний гурт, побільшало концертів, відповідно, доведеться бачитися менше. Чи не переживаєте, що це може вплинути на стосунки?

– Концертів було дуже багато і до Kalush Orchestra та перемоги гурту на "Євробаченні-2022", ми, певно, пройшли цей етап. Звісно, дуже сумую, коли його поруч немає. Сподіваюсь, найближчим часом у мене випаде можливість приїхати до нього в тур, хоча б на декілька днів.

Олег та Олександра / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

– Сашо, чи є у вас наразі окрема роль у команді Kalush Orchestra, чи ви – муза Олега?

– Ну, це Олегу видніше, чи я його Муза (сміється – прим.ред). А взагалі, як раніше згадувала, я комерційний менеджер гурту.

Олег та Олександра / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

– Олеже, можливо, у вас вже йшлося про весілля. Чи плануєте вести кохану під вінець?

– Олег: Особисте життя - на те й особисте, щоб планувати його вдвох. Стежте за Instagram.

– Олеже, назвіть 5 причин, чому саме Саша.

– 1. Є якісь чари у цій дівчині (усміхається - прим.ред). Вона досить проста, але вона та, якій я можу довірити будь-що. 2. Підтримка, що дуже важливо для чоловіка. 3. Допомогає в усьому, навіть в робочих справах. 4. Без шкідливих звичок. 5. Файна дівчина. Моя мала, Білоброва (Білобров - прізвище Саші - прим.ред).

Олег та Олександра / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

– Сашо, назвіть п'ять причин, чому саме Олег.

– 1. Головне, працьовитість – він мене мотивує цим постійно, працювати та не опускати рук. Він вчить мене постійно чомусь новому. Він - мій наставник. 2. Обожнюю спостерігати, коли він в роботі: написання треків, або ж коли задумався, і такий потім "Мала,….", і розповідає свою чергову геніальну ідею. 3. Мало хто знає і помічає, але він буває дуже ніжним, і дуже романтичним. 4. Він за здоровий спосіб життя і правильне харчування, іноді, звісно, хочеться з'їсти чогось шкідливого, але я за це сильно вдячна йому, бо він піклується за здоров'я в принципі. 5. Робить мене щасливою загалом у різних деталях, про які знає тільки він.

Олег та Олександра / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

– Не можу не торкнутися теми війни. Сашо, де ви перебуваєте? Чи виїжджали з країни? Чим займаєтеся?

– На початку війни допомагала Олегу у створені волонтерської організації "Ти де?" та безпосередньо допомагала людям із житлом, транспортом, ліками. Виїжджала із країни лише до Олега і одразу поверталась до України з ним. Але, якщо дивитись загально на картину, я не хотіла виїжджати із країни, впиралась, і все ж добилась свого. Мені трішки соромно було, коли мені пропонували безкоштовно поїсти чи поїхати, оскільки можу заплатити і приїхала по роботі.

– Чи у безпеці ваші рідні?

Так.

– Сашо, Олеже, що зробите першою чергою, коли закінчиться війна.

Олег та Олександра: Перша думка - це відпустка, але ненадовго, адже роботу залишати на довго не можна.

Олег та Олександра / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

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