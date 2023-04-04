Екскохана Ігоря Пустовіта висловилася про їхній розрив: "Не хочу чути, бачити і знати цю людину"

Колишня дівчина блогера Ігоря Пустовіта – Ліна Сидор – висловилася про розрив їхніх стосунків.

Блогерка підтвердила, що вони дійсно більше не разом. За словами Ліни, кохання в їхній парі було, втім, були такі моменти, з якими вона не могла миритися. Колишня Пустовіта не стала вдаватися в подробиці, лише наголосила, що більше нічого не хоче знати про Ігоря.

Ліна Сидор / Фото: instagram.com/linasydor

"З Ігорем ми більше не разом, ми розійшлися. Це не хайп. Про цю людину нічого поганого і хорошого я казати не буду. Просто не хочу чути, бачити і взагалі знати цю людину. Все, що ви бачили в Instagram і в Ігоря, і в мене, - це все було щиро. Не було награності. Все дійсно було від щирого серця. Тільки от була ще одна частина, про яку ви не знали, про яку ніхто не говорить, про яку ніхто не розповідає. Як бачите, ця частина більше переважила ту, яку ви бачили", - прокоментувала в Instagram блогерка.

Ліна Сидор / Фото: instagram.com/linasydor

Також Ліна додала, що пішла від бойфренда, втім, це не було її спонтанним рішенням.

"Мені Ігор пише, щоб я не робила з себе бідолашну. Я бідолашну з себе не роблю, все добре. Хочу один момент уточнити – це я залишила Ігоря. Скажу одне, людей просто так не лишають", - додала Ліна.

Ліна Сидор / Фото: instagram.com/linasydor

Тим часом Ігор теж дав коментар. Блогер зізнався, що розрив стосунків із коханою став для нього справжнім шоком. Утім, щось розповідати про їхній розрив він не збирається.

Ігор Пустовіт прокоментував розрив із коханою / Фото: instagram.com/pustovit

"Я нікого не кидав. Для мене самого це все такий самий шок, як і для вас. Скандалів і подробиць не буде. Я не збираюся говорити про Ліну нічого ні поганого, ні доброго. Я поважаю її вибір. Нас більше нема. На цьому історія завершена. Ще один важливий урок в скарбничку", - розповів Ігор.

Ігор Пустовіт / Фото: instagram.com/pustovit

Пустовіт додав, що більше не буде показувати свої стосунки на публіку. Також нову дівчину він не шукає. Нині блогер концентрується на собі та своїх синах від ексдружини Саші Бо.

Зазначимо, 1 квітня Ігор Пустовіт повідомив, що вони з Ліною більше не разом. Прихильники пари вважали, що це жарт. Утім, блогери підтвердили своє розставання.

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