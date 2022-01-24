Екскохана Мериліна Менсона заявила, що він привселюдно її зґвалтував під час знімань кліпу

Еван Рейчел Вуд поділилася новими шокуючими подробицями стосунків з артистом.
Американська акторка, екскохана скандально відомого рокера Мериліна Менсона Еван Рейчел Вуд поділилася новими приголомшливими подробицями їхніх стосунків.
Так, минулої неділі кінофестивалі "Санденс" відбулася прем'єра першої частини документальної стрічки "Повстання Фенікса". У ній Вуд відверто зізналася, що Менсон її "по суті зґвалтував на камеру", пише Rolling Stone.
У стрічці докладно розповідається про постійні стосунки артистки з рокером, який, за словами Вуд, "жахливо ображав" її протягом п'яти років їхнього роману.
Зокрема, Вуд пригадала, як під час знімань кліпу Менсона 2007 року на трек Heart-Shaped Glasses з його альбому Eat Me, Drink Me рокер її зґвалтував насправді.
Менсон у кліпі одягнув на Вуд окуляри у вигляді сердець ідентичних тим, у яких зображена героїня з постеру стрічки "Лоліта" Стенлі Кубрика 1962 року. Як відомо, картина була знята за мотивами оповідання Володимира Набокова про чоловіка, який закохався у неповнолітню дівчину.
У кліпі Менсона Вуд обмацує область своїх геніталій і займається сексом з рокером, тоді як фальшива кров ллється дощем на пару.
Та за словами Вуд все було не так, як вона собі уявляла: "Ми робили речі, які мені не були запропоновані. Ми обговорювали змодельовану сексуальну сцену, але щойно увімкнулися камери, він почав проникати в мене по-справжньому. Я ніколи не погоджувалася на це… Це був повний хаос. Я не почувалася у безпеці. Не було нікого, хто б за мною дивився", - поділилася Вуд.
За її словами знімальна група, яка була присутня у цей час на майданчику, почувалася ніяково і ніхто не знав, що робити.
"Мене змусили до комерційного сексу під хибним приводом. Саме тоді проти мене було скоєно перший злочин. По суті, мене зґвалтували на камеру", - сказала Вуд.
Еван Рейчел Вуд і Мерилін Менсон закрутили роман 2006 року, коли акторці було 19, а рокеру – 38 років. 2010-го закохані заручилися, втім, за декілька місяців розірвали стосунки.
Загалом про фізичне і психологічне насильство з боку виконавця розповіли вже більше десятка жінок. Однак сам музикант стверджує, що такі заяви про насильство — це "жахливе спотворення реальності".
Втім, в середині листопада The Rolling Stone опублікувало розслідування, що стосувалося Мериліна Менсона. В ньому зазначається, що музикант нібито замикав жінок у своєму будинку в Західному Голлівуді у звуконепроникній кімнаті зі скла та піддавав їх психологічним тортурам.
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