Екскохана Мериліна Менсона заявила, що він привселюдно її зґвалтував під час знімань кліпу

Екскохана Мериліна Менсона заявила, що він привселюдно її зґвалтував під час знімань кліпу

Еван Рейчел Вуд поділилася новими шокуючими подробицями стосунків з артистом.

Американська акторка, екскохана скандально відомого рокера Мериліна Менсона Еван Рейчел Вуд поділилася новими приголомшливими подробицями їхніх стосунків.

Так, минулої неділі кінофестивалі "Санденс" відбулася прем'єра першої частини документальної стрічки "Повстання Фенікса". У ній Вуд відверто зізналася, що Менсон її "по суті зґвалтував на камеру", пише Rolling Stone.

У стрічці докладно розповідається про постійні стосунки артистки з рокером, який, за словами Вуд, "жахливо ображав" її протягом п'яти років їхнього роману.

Зокрема, Вуд пригадала, як під час знімань кліпу Менсона 2007 року на трек Heart-Shaped Glasses з його альбому Eat Me, Drink Me рокер її зґвалтував насправді.

Еван Рейчел Вуд та Мерилін Менсон / Getty Images

Менсон у кліпі одягнув на Вуд окуляри у вигляді сердець ідентичних тим, у яких зображена героїня з постеру стрічки "Лоліта" Стенлі Кубрика 1962 року. Як відомо, картина була знята за мотивами оповідання Володимира Набокова про чоловіка, який закохався у неповнолітню дівчину.

У кліпі Менсона Вуд обмацує область своїх геніталій і займається сексом з рокером, тоді як фальшива кров ллється дощем на пару.

Та за словами Вуд все було не так, як вона собі уявляла: "Ми робили речі, які мені не були запропоновані. Ми обговорювали змодельовану сексуальну сцену, але щойно увімкнулися камери, він почав проникати в мене по-справжньому. Я ніколи не погоджувалася на це… Це був повний хаос. Я не почувалася у безпеці. Не було нікого, хто б за мною дивився", - поділилася Вуд.

За її словами знімальна група, яка була присутня у цей час на майданчику, почувалася ніяково і ніхто не знав, що робити.

"Мене змусили до комерційного сексу під хибним приводом. Саме тоді проти мене було скоєно перший злочин. По суті, мене зґвалтували на камеру", - сказала Вуд.

Еван Рейчел Вуд і Мерилін Менсон закрутили роман 2006 року, коли акторці було 19, а рокеру – 38 років. 2010-го закохані заручилися, втім, за декілька місяців розірвали стосунки.

Еван Рейчел Вуд та Мерилін Менсон / Getty Images

Загалом про фізичне і психологічне насильство з боку виконавця розповіли вже більше десятка жінок. Однак сам музикант стверджує, що такі заяви про насильство — це "жахливе спотворення реальності".

Мерилін Менсон: чому знущання з жінок так легко сходили з рук рокеру

Втім, в середині листопада The Rolling Stone опублікувало розслідування, що стосувалося Мериліна Менсона. В ньому зазначається, що музикант нібито замикав жінок у своєму будинку в Західному Голлівуді у звуконепроникній кімнаті зі скла та піддавав їх психологічним тортурам.

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