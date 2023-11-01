Екскохана Меттью Перрі шокувала зізнанням про життя з ним: "Завдавав страшного болю"

Ексобраниця американського актора, зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі Моллі Гурвіц відреагувала на смерть колишнього коханого.

Моллі заговорила після того, як колега Перрі за скетчкомом Ліза Кудроу запропонувала забрати до себе домашнього улюбленця актора Альфреда, йдеться у "Сніданку з 1+1". Втім, з'ясувалося, що у Альфреда є хазяйка, колишні Пері Моллі Гурвіц. Собака з'явився у артиста, коли він перебував у стосунках з дівчиною. І забрав домашнього улюбленця, коли вони розійшлися. Тож, після смерті Перрі, Гурвіц сказала, що Альфред залишиться з нею.

Меттью Перрі з домашнім улюбленцем

Ексдівчина Меттью Перрі з домашнім улюбленцем

А в спогадах про Меттью Перрі вона зазначила, що дуже любила його, глибше ніж могла собі уявити, сказала, що Меттью був складним, що він завдавав болю, якого вона ніколи не відчувала, але тим, не менш, вона вдячна йому за те, чого навчилася в їхніх стосунках.

"Хоча я любила його глибше, ніж могла собі уявити, він був складним і завдавав такого болю, якого я ніколи не відчувала. Ніхто в моєму дорослому житті не справив на мене більшого впливу, ніж Меттью Ленгфорд Перрі. Я дуже вдячна за це, за все, чого я навчилася завдяки нашим стосункам. Метті, я відчуваю полегшення, що ти в спокої", - зазначила колишня актора.

Екскохана Меттью Перрі про його смерть

Екскохана Меттью Перрі

Нагадаємо, Меттью Перрі помер 28 жовтня, його тіло знайшли у власному маєтку у Лос-Анджелесі у джакузі. У вівторок, 31 жовтня, колеги актора за серіалом "Друзі" вперше прокоментували його смерть, хоча до цього кожен з них мовчав декілька днів.

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