Ексобранець Злати Огнєвіч Андрій Задворний вперше показав обличчя коханої, молодшої за нього на 15 років

Бізнесмен зустрічається з моделлю з Чернівців.
Переможець романтичного реаліті "Холостячка-2" зі Златою Огнєвіч бізнесмен Андрій Задворний припинив приховувати обличчя своєї коханої.
Так, у День святого Валентина, 14 лютого, Задворний на сторінці в Instagram вперше опублікував світлини разом із новою коханою. Серце Андрія полонила модель родом із Чернівецької області, з міста Сторожинець, Юлія Поляк. Дівчині 19 років, і вона молодша за свого знаменитого бойфренда на 15 років.
На фото, якими поділився Задворний, закохані ніжно притулилися одне до одного і усміхаються. "Кохайте, кохайтесь, воно того варте", - написав під кадром бізнесмен. Своєю чергою Юлія прокоментувала допис: "Кохаю", на що Андрій відповів взаємністю: "І я тебе".
Також Задворний поділився, що ці фотографії були зроблені під час нещодавнього відпочинку закоханих на гірськолижному курорті Драгобрат у Карпатах.
Зазначимо, що вперше про нові стосунки Андрій Здаворний розповів у середині грудня минулого року. Тоді він оприлюднив спільний знімок з новою обраницею, але не показав її обличчя.
Нагадаємо, що у фіналі проєкту "Холостячка-2" Злата Огнєвіч обрала бізнесмена Андрія Задворного. Однак після реаліті вони були разом всього півтора місяця. Ініціатором розриву стосунків став Задворний. Як пізніше зізнавалася Огнєвіч, вона дуже болісно переживала цей розрив.
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