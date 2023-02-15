Ексобранець Злати Огнєвіч Андрій Задворний вперше показав обличчя коханої, молодшої за нього на 15 років

Переможець романтичного реаліті "Холостячка-2" зі Златою Огнєвіч бізнесмен Андрій Задворний припинив приховувати обличчя своєї коханої.

Так, у День святого Валентина, 14 лютого, Задворний на сторінці в Instagram вперше опублікував світлини разом із новою коханою. Серце Андрія полонила модель родом із Чернівецької області, з міста Сторожинець, Юлія Поляк. Дівчині 19 років, і вона молодша за свого знаменитого бойфренда на 15 років.

На фото, якими поділився Задворний, закохані ніжно притулилися одне до одного і усміхаються. "Кохайте, кохайтесь, воно того варте", - написав під кадром бізнесмен. Своєю чергою Юлія прокоментувала допис: "Кохаю", на що Андрій відповів взаємністю: "І я тебе".

Андрій Задворний з новою дівчиною / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Також Задворний поділився, що ці фотографії були зроблені під час нещодавнього відпочинку закоханих на гірськолижному курорті Драгобрат у Карпатах.

Андрій Задворний з новою дівчиною / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Нова обраниця Задворного теж показала їхні спільні фото з відпустки / Фото: instagram.com/julia_poliak

Зазначимо, що вперше про нові стосунки Андрій Здаворний розповів у середині грудня минулого року. Тоді він оприлюднив спільний знімок з новою обраницею, але не показав її обличчя.

Нагадаємо, що у фіналі проєкту "Холостячка-2" Злата Огнєвіч обрала бізнесмена Андрія Задворного. Однак після реаліті вони були разом всього півтора місяця. Ініціатором розриву стосунків став Задворний. Як пізніше зізнавалася Огнєвіч, вона дуже болісно переживала цей розрив.

Читайте також: