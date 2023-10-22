Екскоханка Девіда Бекхема розповіла, як він зрадив Вікторію з моделлю: "Вона лежала на ліжку"

Колишня коханка ексфутболіста збірної Англії Девіда Бекхема Ребекка Лус розповіла свою версію їхнього роману.

Після виходу в світ документального фільму Netflix під назвою "Бекхем", у якому йдеться про життя та кар'єру спортсмена, торкнулися теми й його подружньої невірності. Тоді Бекхем сказав, що йому було боляче бачити страждання Вікторії, а дизайнерка назвала той період "найважчим у житті".

Ребекка Лус не стала мовчати і заявила, що Бекхему варто взяти відповідальність за свої вчинки, адже саме через нього Бекхем страждала, пише DailyMail:

"Оце все "бідний я"... Йому треба взяти на себе відповідальність. Він може говорити все, що завгодно. Я розумію, що йому потрібно зберегти імідж. Але він виставляє себе жертвою, а мене – брехункою, ніби ці всі історії я вигадала. Він натякає, що це саме я змусила Вікторію страждати", - сказала Лус.

Екскоханка Девіда Бекхема та Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Вона додала, що про їхній роман, який був 20 років тому, люди давно забули, але цим документальним фільмом "він знову звертає на це увагу, Знову це вплинуло на репутацію" Ребекки.

Також жінка розповіла, що вона була не єдина, з ким Бекхем зраджував Вікторію:

"У мене задзвонив телефон. Це була Вікторія, яка не могла зв'язатися з Девідом. Я відповіла, що не знаю де він, але вона попросила його знайти і не класти слухавку. Я піднялася по сходах і побачила перед дверима у спальню його охоронців, сказала, що телефонує дружина і Девід вийшов. За його спиною я побачила модель, яка лежала на ліжку. Це було так боляче, я подумала тоді, що він дурень", - поділилася колишня коханка Бекхема.

Ребекка Лус / Фото: Getty Images

Окрім того, Ребекка захотіла внести ясність в історію про їхній роман. Адже, за словами жінки, у документалці він все виставив так, ніби вона його звабила, а він ні в чому не винен:

"Він любив вивчати іспанську культуру, їжу. Пам'ятаю, як колись я вивозила його в багажнику своєї автівки з готелю, який "заблокували" журналісти та шанувальники. Він хотів подивитися на Мадрид. Потім у нього виникла "м'яка залежність" до мене - він намагався тримати мене за руку, поки ніхто не бачить. Він виділив мене, змусив почуватися особливою. Спочатку це був дружній флірт, який переріс у щось сексуальне", - поділилася жінка.

Ребекка Лус / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у тому ж документальному фільмі, коли Вікторія Бекхем розповідала про своє "бідне дитинство", Девід втрутився і попросив її не брехати.

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