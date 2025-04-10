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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
491
Час на прочитання
2 хв

Ексколега Зеленського по "Лізі сміху" відповів на закиди про розвиток бізнесу дружини в Криму

Чивурін остаточно розставив крапки над "і".

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Андрій Чивурін з дружиною

Андрій Чивурін з дружиною / © facebook.com/andrii.chyvurin

Редактор "Ліги Сміху" і КВК, капітан команди КВК "ХАІ" і сценарист Андрій Чивурін прокоментував чутки про бізнес дружини Лариси в Криму.

Подружжя вже понад 30 років разом. Незадовго до війни Лариса Чивуріна була фінансовим директором в будівельно-девелоперській компанії. Водночас 2019 року з'явилися чутки про буцімто інвестування нею коштів в туристичний бізнес в анексованому Криму через офшорні компанії, що суперечить санкціям від 2014 року. Зокрема, йдеться про пансіонат "Севастополь".

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Андрій заперечує причетність дружини до будь-чого в Криму. Він пояснює, що такий санаторій дійсно будувала компанія, в якій працює Лариса. Утім, після початку великої війни окупанти незаконно загарбали його собі. Тому забудовники відійшли від об'єкту та більше не опікуються ним.

Андрій Чивурін з дружиною / © facebook.com/andrii.chyvurin

Андрій Чивурін з дружиною / © facebook.com/andrii.chyvurin

"Нічого з цього правди нема. От і все. Я маю на увазі, що будівельна компанія, в якій працює моя дружина — вона не засновник цієї компанії. Звісно, як і у багатьох будівельних компаній, є свої об'єкти і були об'єкти по всій території України. Таким чином і був об'єкт, який розташований у Криму. Він був і є. Його націоналізували вже. Вони його втратили, як і всі українці, які виїхали з Криму, в них позабирали житло і таке інше. Так само в них забирали цей санаторій. Танці навколо нього — це просто ні про що", — пояснив сценарист.

Як склалася доля цього санаторію, наразі подружжя не знає. Редактор "Ліги сміху" наголошує, що разом з дружиною уникав поїздок до Криму після його анексії.

"Гадки не маю. І вона не має гадки. Ані вона, ані я ніколи не були від 2014 року в Криму. Ніколи вона там нічого не отримувала і так далі. Мені взагалі, коли до цього доходить, дуже образливо, що це працює в бік нормальних українців, які нормально живуть, працюють. Бо той, хто провокує ці плітки, це контора з руснявим корінням. Але живемо далі", — додав Чивурін.

Нагадаємо, нещодавно "Холостяк" Олександр Будько здивував заявою про свій бізнес. "Терен" передумав його відкривати і пояснив чому.

Дата публікації
Кількість переглядів
491
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