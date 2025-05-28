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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
2 хв

Ексменеджерка нацвідбору на "Євробачення-2019" розкрила правду про провал Maruv: "Не дійшли згоди"

Співачка Maruv свого часу мала представляти Україну на міжнародному конкурсі 2019 року, утім їй відмовили в поїздці на конкурс через позицію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Саша Кольцова, Maruv

Саша Кольцова, Maruv

Колишня менеджерка нацвідбору на "Євробачення-2019", українська співачка та продюсерка Саша Кольцова, відома також як вокалістка гурту "Крихітка", розповіла, чому переможниця нацвідбору Maruv так і не представила Україну на престижному міжнародному конкурсі.

В інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко артистка поділилася: перемовини між Maruv і представниками "Суспільного" тривали шість годин, але компромісу досягти не вдалося. За словами Кольцової, проблема була не в пісні, яка була зроблена "музично добре", і не в таланті артистки, а у відсутності розуміння політичного контексту й дружбі з ворогом.

"Трек з музичної точки зору був зроблений добре, в неї були високі шанси, але ми шість годин провели в перемовинах тоді й ми не дійшли згоди. Будь-яка поява українського артиста на міжнародній арені – це відповідальність за свою країну. І вона дуже сильно не погоджувалася з тим, що вона не може обійматися з Лазарєвим, тому що "він же друг". І ми намагалися донести: "Анічко, у нас війна. Ти талановита, але маєш зрозуміти, що ти зараз не просто артистка й не можеш дозволити собі цю риторику, коли твоя країна воює, а співвітчизники під російськими бомбами", - зазначила Саша.

Maruv / © instagram.com/maruvofficial

Maruv / © instagram.com/maruvofficial

Кольцова додала, що була готова підтримати Maruv, допомогти з публічними меседжами, зробити з неї гідну представницю країни, але не отримала відповідного відгуку. Продюсерка пояснила, що коли артист виходить на міжнародну арену, бути "поза політикою" — неможливо.

"Їй було це незрозуміло, вона вважала, що її особисті інтереси і досягнення як артистки мають бути на першому місці. І вона не поїхала. Якщо ти готовий обійматися з ворогом і співати осанну чужому шоубізнесу, який інвестує в танки, що вбивають, – це неправильно. І я тоді вигребла як менеджер. Але я розумію, що тоді це було правильне рішення "Суспільного", - наголосила колишня менеджерка нацвідбору.

 ▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КОЛЬЦОВА: "Не виходьте ЗАМІЖ ДО 30"! Як ПОЛЮБИТИ КОЛИШНІХ і не втратити нинішніх

Позиція Maruv щодо війни в Україні – що відомо

До початку повномасштабної війни в Україні Maruv активно будувала кар'єру в Росії і не відмовлялася від гастролей там, незважаючи на критику. Після початку вторгнення вона лише одного разу звернулася до окупантів із закликом задуматися, а потім ігнорувала війну, публікуючи світлини з відпочинку та розповідаючи про вагітність у російських ЗМІ. Наразі Maruv живе за кордоном, виступає переважно на корпоративах і продовжує співпрацю з російськими лейблами та музичними платформами.

Нагадаємо, раніше Саша Кольцова розповіла про свій роман. Також співачка зізналась, як свого часу неочікувано дізналася про зраду колишнього обранця.

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Дата публікації
Кількість переглядів
90
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